SMS vom Montag, 15. Mai 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Vier saubere Matratzen 190 x 90; eventuell ein 4-plätziges Sofa. In 3812 abzuholen.

079 895 32 42



Silberbesteck in 3700. Muss abgeholt werden. Nur SMS.

079 470 79 41



Salontisch, rund, mit Glasplatte und Metallgestell.

079 563 40 28



4 Stahlfelgen zu Toyota Yaris in 3067. 079 779 60 32



Esstisch, 1,20 m, ausziehbar, 2 mal 50 cm. Dazu 4 Stühle. 079 782 13 20



Fast neues Fussbad (Medisana). Nur SMS. 079 412 79 28



2 Sommerpneus, Grösse 155/65 R 14. Grosshöchstetten. 079 687 64 99.



Rundes Kompostgitter. Abzuholen in Langnau. Bitte nur SMS. 079 461 56 00



Elektrische Nähmaschine, leicht defekt. Anrufen auf 032 665 31 17.



Jägerzaun-Einzeltor dunkel. Zwei Latten ca. 2 m, passend zu Zaun; Bondex Holzschutzlasur. Nur SMS. 076 506 67 42.



Gartenplatten 50 x 50 x 4 cm, 49 Stk. 50 x 50 x 5 cm, 14 Stk. Abzuholen in Grindelwald.

078 653 67 37



Verschiedene Baumwolle, dicke und dünne, viele Farben. Nur SMS. 079 462 14 90



Esstisch, braunschwarz, ausziehbar (2 Zusatzplatten) 175/218/260 × 95 cm, 4 bis 8 Pers. Mit 6 dazu passenden Stühlen. Abzuholen in Steffisburg. Bitte nur SMS. 079 584 38 45



Zugeschnittene Frotte-Esslätze zum selber Nähen. 079 733 29 64



Teppiche, hochflor, beige, 80 x 80 cm, zum Verlegen, 15 Stk. (Ikea). 2 Holzstühle (Dietiker). 079 577 08 82



Babywiege mit Bettinhalt. 079 950 47 78



Gratis gesucht



Veloständer für mindestens 3 Velos. 079 823 80 97



Korb oder Etagere von Ikea für Badezimmer. 079 823 80 97



Kinderknöpfe, Raffel (Zyliss), Tupperware. 079 225 84 79



Für Camping: 2 Bikes für Männer. 079 613 71 59



Für Schulabschlussprojekt: möglichst viele, kleine Schellen. Bitte nur SMS.

079 285 28 25



Seidenstoffresten (klein gemustert, intensive Farben). 079 710 93 47



Es Cheminée für i Garte, wo no guet zwäg isch. Umgäbig Kirchberg/Burgdorf. Mir würde üs sehr fröie. 078 798 29 74



Hobby-Sattler sucht Sattlerwerkzeug jeglicher Art. 079 705 95 78



Brennholz zum selber Rüsten. 079 415 20 22



Brutkasten für Schildkröten- Eier. 079 736 01 68



Borretsch-Pflanzen in Thun. 079 665 97 75



Holzpferd zum Draufsitzen. 079 537 47 39



Bärnermutz für Jungen im Alter von 8 Jahren. Mein Sohn braucht ihn für Auftritte mit dem Jödlerchörli. Danke für Ihre Mithilfe. 079 427 51 42



Milchkanne, Alu, 40 L. Zustand egal. 079 379 09 64



Kinderbuchserie „Fünf Geschwister“ aus dem Verlag „Schulte und Gerth“. 076 533 28 05



Kinder-Trampolin für Aussenbereich. 079 697 78 91



Leitern, mindestens 2 m, Region Thun. Teleskopleiter wäre auch toll. 076 336 13 14



Schubkarre, gerne gebraucht, aber noch in gutem Zustand.

079 268 95 11



Diverses Bodenarbeitsmaterial, v.a. Hindernisstangen/Cavaletti. Raum Bern. Kann abgeholt werden. 079 268 95 11



Äs auts Töffli zum Zwägmache. 079 729 12 16



Weisse Schafwolle. 079 777 73 48



Normale Badewanne aus Guss. Wird als Brunnen verwendet. Grossraum Langenthal/Wangen an der Aare. Wenn möglich per sms.

079 826 98 33



Outdoor-Tischtennisplatte. 079 759 22 79



Diverses



Wer hat Erfahrung? Hilft es der Verdauung, wenn man dem Fondue eine Prise Kaliumbicarbonat beigibt? Danke. 079 208 20 18