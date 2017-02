SMS vom Montag, 20. Februar

SMS

Zu verschenken



50 stück (oder auch mehr) gartenplatten, 50cm x 50cm. Müssen ausgebaut und abgeholt werden. 031 926 15 85



Römertöpfe, 1 x sehr gross, 1 x mittel, in 3086. 031 819 54 14



Freier Eintritt JK Flüehblüemli Bigenthal vom 25./26. Februar. 079 822 87 41



Echtes Ledersofa, schwarz, L 220 x B 80 x H 75 zu. Muss abgeholt werden. 079 811 52 73



gebrauchtes puppenhaus. 079 588 69 57



Olympia-Carrera-Schreibmaschine, elektronisch. Abzuholen in Moosseedorf. 078 744 70 14



2 Taschen mit alten Heimatromanen. Abzuholen in Trub i/E. 079 852 03 68



Schreibmaschine Hermes Ambassador, in 3415 abzuholen. 079 226 92 20



Delizio-Espresso-Caramello-Kaffeekapseln. 24 Stk. Abzuholen in 3672. Bitte nur SMS. 077 426 17 55



Gratis gesucht



Altes HCD-Dress-Shirt. Kann auch defekt sein. Porto wird bezahlt. SMS. 079 547 86 61



Wo steht ein 2 türiger Metallschrank, welcher nicht mehr gebraucht wird? 079 736 98 87



Evtl auch nur zum Ausleihen: Ergometer. 079 628 79 07



Alte Fenster zum Bau eines Treibhauses. Bitte nur SMS. 076 449 72 01



Ein Töffli. Wenn möglich ein Sachs. Zustand ist egal. 079 456 53 84



Laufrad / Trottinett für 2,5-jähriges Kind. 078 788 34 86



Fischereiartikel. 079 360 64 92



Wolle und Garn in allen Farben und Dicken. 076 761 01 46



Gartentunnel. 079 697 58 92



Militärhut, steif, Grösse 62, für Dorftheater. Wird nach Gebrauch zurückgegeben. 077 447 73 16



Der nächste Frühling kommt bestimmt. Hat jemand "Erbsstichel", die nicht mehr gebraucht werden? 079 793 42 07



Wer hat mir 1 Paar alte Ski zum Basteln? Länge egal. 077 466 54 90

allerlei glocken und glöggli. 079 203 46 75



Diverses



die berner liebhaberbühne ist ein theaterverein, der die berndeutsche sprache pflegt und darum mundarttheater spielt. wir suchen dringend männliche darsteller für unser neues stück. Bist du zwischen 20 und 40 jahre alt, dann melde dich bitte. 026 481 29 70