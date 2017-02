SMS vom Montag, 27. Februar

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Fahrbaren Holzkohlengrill mit viel Zubehör.

034 461 36 84



Weisse Vorhänge, 2-mal 280 x 233 cm, sind Fertigmasse. Müssen abgeholt werden.

033 336 66 76 bzw. 079 786 56 91



Judo-/Jiu-Jitsu-Kinderkimono, Grösse: 140, weiss.

078 678 11 71



Clyvia, beginnt bald zu blühen.

076 546 97 08



In Belp: Schnurlostelefon Siemens mit Basisstation, nicht für Swisscom geeignet.

079 698 26 32



Glastisch mit zwei Verlängerungseinsätzen, aus hellem Holz.

079 412 36 69



In Thun: Strickmaschine Royal Knitmaster 360 KL.

033 222 31 80



TV-Möbel, 120 x 38 x 50 cm, braunes Holz.

079 489 28 74



Dängelistock und Infrarot-Wärmelampe für Ferkel oder Küken.

079 857 80 01



Älteres Damenbike, Rahmengrösse: 41. In 3083.

079 374 46 48



Elektr. Auswindmaschine.

079 388 21 85



PM-Hefte-Sammlung von 1978 bis 1/2013 in Sammelordner. In gutem Zustand, müssen abgeholt werden. Nur SMS/WhatsApp.

079 691 39 14



Kunststofftisch, 180 x 85 cm.

079 473 11 81



Holzsekretär (nicht antik). In Neuenegg.

079 250 91 43



Diverse Bastel- und Dekoartikel sowie Modeschmuck.

079 487 31 58



Zither (Musikinstrument).

079 305 67 12



Alten Setzkasten.

079 305 67 12



Zwei original Canon-Tintenpatronen, schwarz (CLI-8BK). Bitte nur SMS.

079 580 78 66



Grossen Dampfkochtopf Mivit. Abzuholen in Münchenbuchsee. Bitte nur SMS.

079 560 60 94



Für langes Haar: Sieben Gummi-Haarmaschen (rot, grün, schwarz, gold und dunkelblau). Abzuholen in Uetendorf oder Versand gegen Porto.

079 243 03 49



Efeu für Dekor, kann bis Ende Woche abgeholt werden. Bitte vorher anrufen. In Riggisberg.

079 378 78 47



Biedermeier Bett (190 x 95 cm) und ein Nachttisch. In gutem Zustand. In 3425.

079 256 33 71





Gratis gesucht



Herzförmige Glasschalen zur Dekoration.

079 296 19 46



Bügeleisen, funktionstüchtig. Raum Bern.

079 450 18 88



Mir sueche äs Äntehüseli. Isch irgendwo eis ume, wo nümme brucht wird? De würde mir das gärn cho abhole.

079 735 09 73



Dringend: kleinen Tiefkühlschrank, kleine Tiefkühltruhe.

079 204 62 65



Ich möchte meinen Partner mit einem Elektrovelo überraschen. Marke egal. Danke.

076 420 76 73



Für den Garten: eine einfache Metallskulptur, darf auch rostig sein. Danke.

076 420 76 73



Gartensichtschutz, ca. 180 bis 220 cm hoch und etwa 300 cm lang. Danke.

077 202 25 85



Junge Trageberaterin sucht verschiede elastische und gewobene Tragetücher sowie verschiedene Traghilfen.

079 725 91 78



Ein weisses Lammfell.

079 823 80 97



Feuerwehrbeil aus Amerika. Bitte nur SMS.

079 255 44 63



Grosi wäre froh um ein Auto-Kindersitzli für den Notfall (Baby jetzt 7 Monate und 7 Kilo). Raum Thun/Bern.

076 408 27 02



Holzleiter und Fensterladen, auch wenn leicht defekt, als Deko. Merci.

076 466 87 93



Reiseführer mit Stadtplan von Venedig.

079 622 48 90



Betty Bossi Backbuch von 1973.

031 761 19 66



Hängt irgendwo in einem Schrank eine Landfrauentracht, die nicht mehr gebraucht wird?

078 848 42 59



Alu-Mistrampe.

079 581 97 43



Filmprojektor, 9.5 mm, Pathé.

079 456 71 31



Zuber und Giesskannen aus Blech.

079 203 46 75



Töffli zum Basteln. Zustand und Marke sind egal.

034 461 66 18



Wo stehen Kompostgitter, die nicht mehr gebraucht werden?

079 204 22 66



Anzuchtschalen, Töpfe, Untersetzer und Blumenkisten.

076 406 61 08



Liegen irgendwo im Raum Bern oder Langenthal intakte Holzpaletten herum? Benötigen 4 bis 6 Stück. Werden abgeholt. SMS.

079 281 62 36



WinWin-Kleber der Migros. Handy (Abwaschmittel) und Total (Flüssigwaschmittel). Sende gerne ein frankiertes Couvert.

079 306 51 56



Heimwehbernerin sucht alte Bernerfahne. Danke.

078 722 66 93



Stoffreste, Wollreste und anderes Bastelmaterial. Freue mich auf ein SMS.

078 936 92 13





Diverses



An die Frau aus Ostermundigen (betr. Sauger): Bitte melden, habe ihre Telefonnummer nicht mehr.

079 243 86 52



Gefunden: MP3-Player, Region Gymnasium Interlaken.

079 731 48 51



Nach Diebstahl in Thun-Gwatt suche ich mein rotes Bree Portemonnaie. Finderlohn. Danke.

079 548 08 16