SMS vom Montag, 8. Mai 2017

Zu verschenken



Je 1 Kiste Pop-Schallplatten (LP`s und Singles) und CDs. Bitte nur SMS. 079 736 99 46



1 Fremdwörterlexikon sowie 1 Taschenwörterbuch Italienisch sowie versch. CDs und Bücher um italienisch zu lernen. Im Raum Reichenbach. 079 262 58 38



Schulsack (Funky), grün mit Aufdruck Gorilla. Raum Spiez. 079 671 80 78



Bananenschachteln. 079 634 62 72



2 Schaumstoff Matratzen: 80 x 200. Nur sms. 079 221 65 67



Kleines Büchergestell: 175 x 60 x 21 cm, mit 5 Tablaren. 079 341 22 94



Gebrauchter Schulsack der Marke Big Box. Blau mit Pinguine.Zustand sehr gut. Nur SMS. 076 471 71 17



Spitexbadelift mit Kurbel. 079 527 61 31



Vitrine, Eiche dunkel, oben Rundbogen, Beleuchtung, 1 Holztablar, 3 Glastablare, Glastüre, H: 159, B: 60, T: 40. 079 407 05 48



PC-Tisch zum Abholen. Bitte nur SMS. 079 375 81 06



Grosser Festhütten-Tisch komplett, 5 Meter lang. Muss abgeholt werden in Thunstetten. 079 447 03 11



Älterer elekrorasenmäher. 079 503 49 31



Nachttischli aus hellem Holz: B: 42 cm,T: 35 cm, H: 45 cm, Raum Bern, nur SMS. 079 412 79 28



Home-Cinema, Samsung Soundbar HW-D351 mit optischen Anschlusskabel, nur SMS. 079 412 79 28



doppel-kajütenbett für kinder. sehr guter zustand. inkl. mindestens 1 matratze, ev. 2. nur sms.

079 823 80 97



Schöne Kalender-Bilder zum Basteln.

079 581 63 33



1 Kommode, 1 Nachttischli, 1 Buffet, 1 Schrank. 079 356 36 72



15 Teppich Quadrate 80 x 80 cm, 5 verschnittene, Farbe beige. 079 577 08 82



Ovaler, weisser Gartentisch: 160 x 100 cm, abzuholen in Aarwangen, ist schmutzig, muss gereinigt werden, aber sonst noch gut im Schuss. 079 630 39 05



2 Tickets für das Spiel FCB - St.Gallen (Meisterfeier) am Freitag, 02.06.17/20.30 Uhr. Bitte nur SMS. 078 628 01 94



Puzzleteppich für Kinder. 079 361 71 08



Veloanhänger: Holz/Metall, sehr guter Zustand, Pneus müssen ersetzt werden. Mit Aufsatz. Bitte nur SMS. Abholen in Burgdorf. 076 566 31 10



Dreschmaschine Stalder. 079 396 68 70





Gratis gesucht



Ein altes töffli, darf auch defekt sein. 079 784 30 82



Alter Brunnentrog aus Beton oder PVC, als Rindertränke auf Alp. 079 564 50 58



2 gute, grosse Weidenkörbe zum Holzen in Skihütte. 078 698 21 38



Altes Herrenvelo für unseren Sohn als Bahnhofvelo. 079 565 04 03



Sweatshirt und T-Shirt für Buben 7 und 9 Jahre alt.

078 768 02 02



Kleine Möbel für Shabby chic. 079 863 76 33



Schreibtisch Galant von Ikea, 160 cm, weiss. 079 817 75 56



Anfängerin sucht Stretchstoffreste zum Kleidernähen. Umgebung Thun, danke.

079 684 68 47



Tisch-Pizzaofen mit Terrakottahaube.

079 823 80 97



e-piano. bitte nur sms.

076 588 61 99



Tomatenhaus oder Tomatenunterstand. 078 623 60 65



Alte Schneiderbüste mit Wespentaille. 079 828 64 52



Zwei alte Fenster. 079 307 88 10



Wendeltreppe / Aussentreppe, Metall. 079 829 79 53



berner kochbücher. 079 262 45 60



alte militäroffizierssachen. 079 316 0792



Schafwolle für den Garten. Kann auch schmutzig sein.

079 691 86 79



Vogelbad aus Naturstein. 079 530 60 40



Für Schützengesellschaft: 2-3 Scheibenhalter für Luftgewehr. Aussehen egal, müssen aber noch funktionieren. 079 251 46 58



Handbuch zu Nähmaschine Miostar MC 1200, Kopie reicht. 079 782 05 04



Gut erhaltene Wanderschuhe, Gr. 39-40. 079 788 56 46