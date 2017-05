SMS vom Samstag, 13. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



10 Karton-Zügelkisten (gefaltet) in 3110. Nur SMS. 079 740 05 09



Damenfahrrad der Marke Mondia. 079 669 73 82



2 Barchent-Duvetanzüge 160/200 cm. In Blauton. 078 872 43 81



Schöne Zimmertanne, 130 cm. Abzuholen in Spiez. 077 412 87 57



Nagerkäfig. 57 x 100. In Köniz. 079 729 14 06



Eichentisch, massiv, rund, 120 cm Durchmesser. Dazu 2 Einschübe, max. für 8 Personen Platz. Mittelbraun gebeizt. 079 391 30 20



Badewannensitz. Abzuholen in Mühleberg. 079 383 71 01



1 Kiste Schallplatten (LPs, Pop aus den 80ern). Nur SMS. 078 659 73 60



Freistehende Duschkabine Marke „Roth“ (76,5 x 78 cm). Abzuholen in Oberdiessbach. Nur SMS. 079 560 55 08



Reserverad zu Marolfwagen. Mistkarette, Alu, flach. 079 857 80 01



Rollator U 2, speziell für Parkinsonerkrankte. Nur SMS. 079 692 63 76





Gratis gesucht



Zwei alte Vorfenster. 079 307 88 10



Rasentrimmer mit dickem Nylonfaden. Oder ganz kleiner elektrischer Rasenmäher. 079 533 47 04



Mädchen-Regenbekleidung, Grösse 116/122. Und Stiefel, Grösse 27. 079 775 36 20



Kinder-Unihockey-Stock, ca. 70 cm lang. 079 545 64 28



Flockenquetsche für Haferflöckli. Zudem ein Haarföhn. 077 446 65 57



Rock, blau, Gr. 50, passend zu Heilsarmee-Uniform. 079 647 18 27



Heinze zum Heu trocknen. Wird abgeholt. 077 411 01 35



Schweizer Offizierskoffer. 079 567 43 32



Student sucht Laptop oder Notebook zum Lernen. 079 467 12 72



Gemüsesetzlinge. 079 282 83 67



Verbundsteine. 076 533 28 05



Rasentrimmer (eher grösseres Modell). 076 749 45 44.



Transportbox für Meerschweinchen sowie mobiles Aussengehege. 079 775 32 71



Rennvelo. Zustand egal. 077 418 10 33



Gartenbank. Breite ca. 120 cm. 078 627 59 00



Veloanhänger für Hunde. 078 627 59 00



Oberer Griff zu Jura-Brezeleisen (Schildkröte). 079 692 63 76



Elektro- oder Mountainbike. 079 533 47 04



2 Schalen, braun, zu Geranienkistli. Grösse: ca. 62 x 20 cm. 079 728 03 77





Diverses



Wer hat am Do., 11.5., um etwa 14 Uhr beim Migros Köniz meinen Einkauf (Unterwäsche) „mitgenommen“? Bitte melden! Ich glaube noch an Ehrlichkeit. 079 780 70 56