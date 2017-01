SMS vom Samstag, 14. Januar

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



11 0,5-Liter-Glasbügelflaschenzum Abfüllen von z.B. Sirup. Abzuholen in Langnau. Bitte nur SMS.

079 461 65 78



Aus Elchsammlung: Mutter und Kind Elch mit schönen Norwegerpullis. Müssen in Bolligen abgeholt werden.

079 673 99 12



Viele verschiedene Kerzen. In Oberdiessbach.

079 853 34 85



Occ. Kletterschuhe, Grösse 42,5, Magnesium. Abzuholen in 3633. Nur SMS.

079 849 30 93



Schneeketten, gebraucht, 155/65-15. Abzuholen in Seftigen. Nur SMS.

079 741 18 78



Zwei Bobschlitten, Farbe: blau, Marke: KHW. Abzuholen in Aefligen. SMS.

079 731 27 54



Je eine Kiste gefüllt mit Gläsern und Tassen in verschieden Grössen und Farben. Müssen in 3123 abgeholt werden. Nur SMS.

079 410 79 94



Skiausrüstung: Ski (145 cm), Stöcke, Skischuhe (30/40) und Helm. Raum Belp.

079 241 43 14



Wandklappbett mit zwei Türen (oben) und offener Ablagefläche (Mittelteil), Breite: 200 cm, Höhe: 205 cm, Tiefe: 40 cm. Helles Holz.

079 742 04 66



Abzuholen in 3800: Kneissl Carvingski, 170 cm.

079 311 07 31



Garderobenmöbel aus Holz, mit Kleiderstange und Tablaren, Höhe: 185 cm, Breite: 195 cm, Tiefe: 50 cm. Abzuholen in 3312.

078 727 28 351



Esstisch, schwarzes Glas mit mech. Auszug, 160 bis 200 x 90 cm. In Zollikofen.

079 916 23 13



Elna Nähmaschine und Gitarre (nicht elektrisch, eine Saite fehlt, kann aber sicher ersetzt werden). Bitte nur SMS.

079 326 00 42



Röhrenfernseher, Diagonale: 69 cm. Abzuholen in 3673.

079 632 68 85



2er-Legenest für Hühner, Futterautomat.

077 434 91 67



Zwei Tickets für die Grenzenlos Messe (ehem. Ferienmesse) in St. Gallen.

076 442 31 85



Lauflernhilfe auf Rädern, verstellbar, mit Musik. Abzuholen Nähe Thun.

079 381 31 39



Schrankklappbett, 200 x 205 x 40 cm.

079 742 04 66



Trophy Sammelkläberli.

078 715 28 80





Gratis gesucht



Teleskopstiel für Gartenwerkzeug.

079 725 42 68



Skidress, Grösse: 164.

079 604 05 61



Möglichst alten Velodress, Zustand egal.

079 290 62 69



Dringend, für unsere Fleischräucherei: Unterteil von einem Kartoffeldämpfer.

079 377 07 56



Hat jemand ein Tiptopf Kochbuch, das er nicht mehr braucht? Raum Thun.

033 223 51 57



Milchzentrifuge. Wir sind aus Langnau. Vielen Dank.

077 467 66 61



Metalldetektor und Goldwäscherpfanne. Die Kinder planen ein neues Abenteuer.

076 583 25 54



Ansichtskarten aller Art.

076 313 31 99



Kenwood Küchenmaschine.

076 583 25 54



Das Buch «Ofenhäuser im Dreiseen-Land».

079 296 44 60



Zügelkartons. Raum Thun.

079 652 36 38



Ein altes Töffli, es darf auch defekt sein.

079 729 12 16



Märklin Modäujsebahn, o wenn kaputt, ha AHV u Zyt. Danke.

079 884 44 53



Karl May Bücher (Winnetou!).

079 765 50 04



Hockey Sammelkarten (NHL,...) für 10-jährigen Bub.

079 685 31 48



Kerzenwachsreste im Emmental.

079 902 51 33



Das Buch «Bödellitüütsch» von Gustav Ritschard.

079 233 88 18



Suche Spitzen- und Bordürenbänder. Nur SMS. Danke.

079 243 86 52



Das Buch «Bi üüs dehiime» von Rosmarie Jungi.

077 421 46 00



Kinderskischuhe (Grösse 29 und 34) und Ski.

079 277 07 06





Diverses



Wer knüpft für mich ein Freundschaftsbändchen?

079 224 41 22



Dem freundlichen Herrn, der gestern unseren Dackel in sein Auto sperrte, damit er bei dem regen Abendverkehr nicht von einem Auto überfahren wurde, möchte ich nochmals meinen ganz herzlichen Dank aussprechen. Schön, dass es so tierliebende Menschen gibt.

079 433 61 60



Am Weltcup in Adelboden, im Alpenrösli: Wer hat meine Jacke vertauscht? Sie ist schwarz, hat eine Kapuze mit Fell und in einem Sack ist ein kleiner Schlüssel vom Flyervelo meiner Mutter. Es wäre cool, wenn ich beides wieder zurück bekäme.

078 623 27 26



Die Trachtengruppe Kiesen-Wichtrach sucht Tanzleiterhelferin und Sänger. Proben jeweils am Montagabend.

079 611 99 20



Der lieben, netten Person, welche am Silvester gegen Abend im Raum „Bären“/St. Urbanstrasse Langenthal mein schwarzes Schlüsseletui gefunden und in den Postbriefkasten geworfen hat, ein ganz grosses Merci viumau! Ein toller Aufsteller zum Jahresbeginn.

079 727 44 59



Verloren in Langenthal, Zentralplatz, am Sonntag 8. Januar: langes, dunkelbraunes Lederarmband mit Silber- und Glasanhängern, unter anderem Härzli u Medaillon mit EF-Gravierung. Finderlohn.

078 788 78 95