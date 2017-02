SMS vom Samstag, 25. Februar

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Zwei grosse Waschzuber aus Blech.

079 672 46 90



2er-Bettsofa, schwarz und grau, in gutem Zustand. Muss abgeholt werden.

079 769 74 14



Silva- und Avanti-Bücher sowie Briefmarken.

079 752 36 52



Holzlaufgitter und Jasskarten-Sammlung.

079 533 07 53



Diverse Jugendbücher: Hitchcock, Die drei Fragezeichen, Karl May, etc. Müssen abgeholt werden in 3423. Bitte nur SMS.

079 581 91 85



Schuhschrank, TV-Möbel, Kinderpult, Salontischli (rund, 90 cm) und Spiegel (rund, 90 cm). Muss abgeholt werden.

031 901 23 11 oder 079 887 98 19



Chemisches Camping-WC, selten gebraucht. SMS.

079 514 78 47



Rasenmäher, Honda HR 194, inkl. zweitem Messer, mit Radantrieb, älteres Modell, läuft noch einwandfrei. Muss abgeholt werden in 3426. Fotos können per SMS zugestellt werden.

079 348 70 30



In Belp: grossen Basteltisch aus Holz, Länge: 160 cm, Tiefe: 80 cm, Höhe: 74 cm, Arbeitsfläche weiss (mit Gebrauchsspuren), Beine schwarz. Abzuholen.

079 698 26 32



Infrarot-Sauna, wenig gebraucht, funktioniert. Muss abgeholt werden.

079 763 54 23



Elektr. Rotel Friteuse Top-Frit, Easy Clean. Wenig gebraucht.

079 568 26 07



Zwei Reform Bandrechen.

079 474 60 15



Mikrowellengerät Miele Deluxe M693, ein Paar Eiskrallen für Gehstöcke (aufklappbar) sowie ca. 70 Musikkassetten und ca. 20 Musik-CDs (vorwiegend Volkstümliche Musik). Bitte nur SMS.

079 225 14 07



Tonröhren für Weinkeller, 17 Stück, Länge: 30 cm. Abzuholen in 3700.

033 654 52 45





Gratis gesucht



Dringend: Fahrbares Damen- oder Herrenvelo. Vielen Dank für SMS.

077 403 90 34



Eine alte Waschbeton-Gartenplatte, 50 x 50 x 5 cm.

079 585 33 92



Gokart für meinen 9-jährigen Sohn.

077 462 62 13



Stellriemen, 30 x 100 cm.

076 466 80 15



Äs Töffli zum Zwägmache, Zustand Nebensache.

077 453 13 23



Feuerschale für im Garten.

079 270 68 92



Wo steht ein älteres Gartengerätehaus, das auf einen neuen Standort wartet? Bitte SMS mit Foto.

079 598 46 42



Fitness-Rudergerät.

034 423 44 38



Katzenbaum und Katzentor.

079 173 28 38



Kühlschrank. Er sollte etwa 130 cm hoch sein.

079 697 58 92



Teile zum Ergänzen der Geschirrserie Domestic Perfetto. 079 646 31 84



Trompete, die nicht mehr gebraucht wird. Danke.

079 334 03 88



Kleiderständer auf Rollen, aus Holz.

079 823 80 97



Glogge oder chlineri Weidetreichle für üser liebä Chüe.

079 902 51 33



Aquarium, klein, ab 15 Liter. In Thun und Umgebung.

076 545 45 85



4m-Alu-Mistrampe.

079 730 92 45



Wer hat Bambino Baby-Strickhefte, die nicht mehr gebraucht werden?

079 243 86 52



Alte, gebrauchte Norwegerpullis.

079 702 59 09





Diverses



Vermisst wird Schlüsselbund. Region Thun-Dürrenast. Bitte nur SMS. Danke.

079 721 71 83



Gefunden, Anfang Februar: Schneeschuhe. Region Springenboden.

077 424 90 78



Verloren, Region Wichtrach/Münsingen: Hausschlüssel mit gelbem Giesskannenanhänger. Finderlohn.

077 474 41 80



Entflogen im Raum Dürrenast: Gelber Kanarienvogel.

076 244 55 58



Wir singen schöne und anspruchsvolle Jodellieder. Wer macht mit?

079 698 12 20



Wer hat Lust auf körperliche und geistige Fitness durch das Erlernen von alten und neuen Trachtentänzen?

079 622 11 10