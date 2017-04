SMS vom Samstag, 29. April 2017

Infobox

Zu verschenken



Ticket für FC Thun - FC Sion am Samstag, 29.04. um 17.45 Uhr, Sektor E. Bitte nur SMS. 078 628 01 94



Sehr gut erhaltenes Holzbett 200 x 90 cm. Inklusive Lättlirost. Abzuholen in Rubigen. 079 587 53 21



Futter-Trögli für Kaninchen. 078 669 08 45



Benzin-Rasenmäher. Nähe Thun. 079 303 87 65



Zwei Blumentröge 60 x 60 x 45 cm aus hochwertigem Polyester mit Substrat und Wassertank. Abzuholen in Hünibach. 079 566 70 15



Schöne Kalender-Bilder zum Basteln. 079 581 63 33



10 Konfigläser mit weissem Deckel. 3 volle Trophy-Sammelkarten von Coop. 30 Emojis von Coop. 079 455 77 79



VW Passat 4 x 4 für Ersatzteile. Motor läuft. 079 439 75 32



Diverse Bilderrahmen. 079 917 00 19



Zeitschrift GEO Jahrg. 2000, 2013-2015 komplett, 1997-1999 fast komplett. 031 781 37 26



12 Einmachgläser 1,5 Liter. 079 412 02 65



Bett mit Sanaflex Swisstech- Gesundheits-Einlegerahmen, 90 x 200 cm. 079 922 02 97



Bettsofa, Textilleder, Alicante schwarz. B 210,T 95, H 84 cm. 079 922 02 97



Fischruten älter, verschiedene Längen, zum Stecken, Bambus, Hohlglas. Abzuholen in 3400. 079 647 57 83



Ein Hauszelt für 4 bis 5 Personen. Mit 2 Campingschränken. 079 212 82 01



Gratis gesucht



Modell-Eisenbahnloks, Spur HO (Wechselstrom). 079 415 01 83



Schraubstock bis 20 cm Spannweite. 079 741 75 00



Ticket für Divertimento in Bern am 10. Mai. 078 616 13 35



Dampfbügeleisen mit Station. 079 295 82 72



2 BEA-Tickets. 079 428 92 77



Gut funktionierendes, tragbares Kassettengerät. 078 848 42 59



Holzzuber (Bottich) als Brunnentrog. 078 848 42 59



Gestell für 3 Harassen. 078 896 63 01



Kleiner Kühlschrank für Bastelraum. Umgebung Worb. 077 422 67 54



Altes Töffli. Auch rostig oder defekt. 079 729 12 16



Gotthelftracht für Alpauf- und Abzüge. Grösse ca. 42. 079 858 16 57



Perlen und Modeschmuck zum Basteln. 079 225 84 79



Bschüttiwagen-Anhänger zu John Deere Traktor. 076 459 31 85



Lunas Altersranch suecht zwe Schafszühn. Bitte nur SMS. 076 746 79 79



Zum Beobachten von Tieren und Sternen ein Teleskop oder Fernrohr. Umgebung Kirchberg. 079 817 75 56



2 Eintrittskarten für Erwachsene für die BEA-Pferd. Porto wird übernommen. 079 393 12 78



Zaun für die Aussenhaltung von Meerschweinchen. 079 751 35 79



Backofen zu Tiba-Herd. 079 815 37 28



Diverse Koch- und Mundartbücher. 078 895 52 52



Seniorenpaar sucht gratis Eintrittskarten für die BEA. Vielen Dank. 077 407 67 76



Coop-Trophy-Märkli. Bitte nur SMS. Danke. 079 544 73 22



Diverses



Wir vermissen immer noch unsere schwarze Katze Tessy, gechipt. Weggelaufen an der Oberdorfstr. 2 in Wichtrach. Hat sie jemand gesehen? 078 727 31 36



Gemischter Jodelchor von Bern sucht dringend Sängerinnen und Sänger in allen Stimmlagen. 078 658 38 70



Wer hat mir Tipps für die Wäsche mit Natron? 079 130 38 92



Stricken Sie Socken oder Pullover? Dann senden Sie mir ein SMS für mehr Infos. 076 221 81 53