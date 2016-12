SMS vom Samstag, 31. Dezember 2016

Im Überblick

Zu verschenken



Holzschrank mit Spiegel, Masse: 59 x 105 x 202 cm. Foto auf Wunsch.

Abzuholen in 3114 Wichtrach. 079 619 06 79



Fernsehmöbel, Foto auf Wunsch. Muss in Worb abgeholt werden. 079 692 79 06



Ausziehbarer Tisch, hell, 152 bis 352 cm, 4 Einlageblätter 0,92 cm. Abzuholen in 3157. Auf Wunsch mit Foto. 079 454 96 21



Bett mit Unterschubladen inkl. Lattenrost und Matratze, 207 x 96 x 45. Fotos auf Wunsch. Abzuholen in 3628. 077 496 01 55



7 Bananenschachteln, in Grosshöchstetten. 079 333 11 73



Hometrainer, abzuholen Region Langenthal. 077 450 84 91



Coop-Trophy-Punkte. 079 790 49 42



Ovaler Tischmolton mit Gummizug, untere Seite plastifiziert. 140/240 cm. 079 355 97 32



Kindertisch von Ikea mit 2 Stühlen, helles Holz, an den Seiten "Kriegsbemalung" von meinen Kindern, sowie eine grosse Zimmerpflanze. Muss in Thun abgeholt werden. 079 753 47 42



Carrera Car Racing fantastic 50260 (Autorennbahn), ideal zu ergänzen einer bestehenden. 079 476 83 40



Abzugeben gegen Porto u Verpackungskosten: 4 Paar Jeans (zum Taschen nähen). Anrufe oder SMS. 079 258 38 81



Kopierpapier 2 x 500 Bogen 120 g weiss, 1 x 250 Bogen 120 g weiss, 1 x 250 Bogen 160 g gelb, 600 Zeigebuchtaschen, neu. Nur alles zusammen. 079 450 18 88



Coop-Trophy-Punkte (2 volle Karten). 079 258 76 65



2 volle Trophy-Coop-Karten. In Moosseedorf. 079 563 04 27







Gratis gesucht



Funktionstüchtiger Staubsauger. Raum Thun. 079 331 89 28



Würden gerne am Sa, 7. Januar, ans Weltcuprennen in Adelboden gehen. Wer hätte uns zwei Billette, die er nicht braucht? 079 949 84 06



Kinderwagen für Zwillinge. 079 467 12 72



Carrera-Bahn für unseren Sohn. Raum Thun. 079 331 89 28



Tiefkühler mit 3 Schubladen (ca. 80 Liter). 079 753 47 42



Flaschenkorb aus Holz für ca. 4-6 Flaschen. 079 823 80 97



Eckige Drahtkörbe. 079 823 80 97



Alte Militärmesser und Fiber für Militärmesser. 079 356 09 44



Tannenbäume im Topf. Werden zur Aufforstung verwendet. Thun und Umgebung. 079 369 07 44



Kleine Glatz- oder Reinhard-Kleberli (Punkte mit "G" oder "R"). Porto wird bezahlt. SMS 079 790 49 42



Massiv-Holz-Eckbank mit Tisch und maximal 3 Stühlen. Masse Eckbank: maximal 120 auf 160 cm. Rechts montiert. Wird abgeholt. 079 753 47 42



Herren-Arbeitskleider, alt (ähnlich Gotthardtunnelbau). 079 733 79 72



Weihnachtskrippe, Maria und Josef, 30 cm. 078 861 87 17





Diverses



Verloren in Lützelflüh: Hausschlüssel mit Schildkröten-Schlüsselanhänger. 079 569 78 56



Verloren in Langenthal: 1 Herrenhandschuh aus schwarzem Leder. 079 333 70 60



Langenthal: Wer kennt sich aus auf HP Elitebook 8570p? 079 372 85 31



Ich bedanke mich bei allen von Herzen, die sich bei mir gemeldet haben wegen der Briefmarken für meinen Enkel. Es hat uns sehr berührt wie viele Leute bereit waren uns ihre Briefmarken zu schenken und auch für die vielen Tipps danke ich herzlich. Es sind so viele, dass ich den Überblick verloren habe. Es hat meinem Enkel grosse Freude bereitet - und mir auch. Ein grosses und herzliches Danke! 079 699 78 47