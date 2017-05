SMS vom Samstag, 6. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



Puzzle-Teppich für Kinder. 079 361 71 08



Dreschmaschine Stalder. 079 396 68 70



Diverse Eternitkistli, grosse Plastik-Blumentöpfe, Aussaatschalen. Abzuholen in der Umgebung Schwarzenburg. 079 466 22 46



Computertisch, 80 x 55 x 74 cm, mit Auszug-Tastaturtablar. 078 766 50 06



PC-Monitor, PC-Tastatur und PC-Maus. 031 839 56 44 bzw. 078 649 97 29



Pferdemist für den Garten, Rosen etc. Der Mist ist in Säcke à ca. 50 Liter abgefüllt und kann auf dem Beatenberg abgeholt werden. Auf dem Bödeli kann ich den Mist auch bringen. 079 459 07 09



Runden Tisch mit Metallbeinen, helles Nussbaumholz. Kann mit Einlegeblatt vergrössert werden und ist dann oval, Masse: 120 x 60 cm. 079 518 85 22



Matratzli für Camping- oder Kinderbett, 120 x 60 x 10 cm. In Boll. 077 422 67 54



Gartentisch, anthrazit, Metall, 176 x 94 cm, 6 Stühle. Muss abgeholt werden in Zweisimmen. 079 301 86 46



Chinesischen Lampion, elektrisch, rot-gold. Durchmesser: ca. 45 cm. Muss abgeholt werden. 076 761 44 96



Musiknoten für Blockflöten und Querflöte. Gegen Portovergütung. 079 361 43 18



Leicht defekte Husqvarna Nähmaschine. 079 510 54 81



Intaktes, älteres Klavier. Abzuholen im Kandertal. 076 495 20 61







Gratis gesucht



Nähfüsse zu Nähmaschine FIF (Aldi). 079 625 60 90



Sweatshirt und T-Shirt für Buben 7 und 9 Jahre alt gesucht.



Klick-Laminat, ca. 30 m2. 078 768 02 02



Velodach oder -Velounterstand für 5 bis 6 Velos, für eine junge Familie. Wird abgeholt. 079 708 29 85



Aufblasbares, schwimmendes Einhorn oder Flamingo. 079 384 36 92



Dringend: Sicherheitsnetz für ein Trampolin (305 cm), inkl. 8 Stangen. Bitte SMS. 079 661 91 59



Damenvelo/Citybike. Ab 7 Gängen, bin 165 cm gross. Benötige es nur für kurzen Arbeitsweg ab Bahnhof. Raum Interlaken/Brienz. Habe kein Auto um es abzuholen. 079 473 55 38



Alte Holzkühe, jegliche Grössen und Farben. 079 388 14 09



Bett, ab 120 cm, inkl. Matratze. 079 823 80 97



Töffli für Schüler. Auch wenn defekt. 079 729 12 16



Cover zu Galaxy S4. 079 683 16 64



STI-Aktionsbillette für Niesen, Niederhorn und Stockhorn. 079 918 13 50



Vertikultierer (Benzin), grosses Tomatenhaus (Höhe: mind. zwei Meter) und Zaun für Aussengehege. 078 916 60 36



Modäuisebahn. Egal was, darf o kaputt si. 079 884 44 53



Tripp Trapp. 079 348 37 94



Rhabarber. 078 829 04 03



Militärsachen: alte Offizier-Kartentasche, Hut und Offiziersbajonett. 079 316 07 92



Allerlei Geschirr für Schulprojekt. Raum Oberaargau. 079 382 08 45



Wer würde für mich rote Zwiebelschalen sammeln, für nächste Ostern? 079 780 70 56



Diverses



Gefunden an der BEA, am 2. Mai: Sonnenbrille mit Etui, Marke: Polaroid. 031 302 21 19 bzw. 079 560 67 25