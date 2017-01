SMS vom Samstag, 7. Januar 2017

Die SMS im Überblick

Zu Verschenken



Sand-Sammlung (ca. 70 Fläschli mit Sand aus aller Welt). Abzuholen in 3076. Bitte nur SMS. 079 548 98 26



Auto-Radio mit 2 Boxen und Kassette sowie 3 Camping-Klappstühle und 1 Liegestuhl. 079 263 14 24



Bettsofa mit Stauraum. 079 426 77 82



16 Rotweingläser. Abzuholen in Koppigen. 079 256 43 33



Herren-Citybike Leopard, rot. Abzuholen in 3422. 079 287 99 81



Alte Fenster ab 18. Januar. 5x normale Grösse, 1x Balkontüre. Abholung in 4900 Langenthal. 079 488 50 43



Wohnwand hellbraun, Grösse 2.30 x 0.50 x 2.10 m. 076 4718712



Wandschrank-Klappbett, B. 200 cm x H. 205 x T. 40 cm. Tanne, hell. 079 742 04 66



Zwei Rheinfelder Keramik Wandteller, Durchmesser 27cm. Motiv Mädchen und Knabe. Muss abgeholt werden. Nur SMS.

079 555 25 73



Panasonic DVD-Player. Abzuholen in Thun. 079 384 46 20



Hometrainer Tenturi mit verstellbaren Pedalen. Abzuholen in 3202 Frauenkappelen. 079 355 97 32



10 leere Ordner, Grösse verschieden und Plastikmäppli. Nur SMS. 079 259 90 21



Vortrags-CD von Prof. Werner Gitt: 10 Argumente für den Unglauben.

079 613 20 02



Sitz-Eckgarnitur Modell Head,Royalblau, 2.20 x 1.60 Sitzfläche. 076 471 87 12



Damenrad Villiger, blau. Abzuholen in 3422. 079 287 99 81



Langlaufski Marke Fischer, mit Schuppen, Länge 200 cm. Abzuholen in Münsingen. 078 758 82 99



13 Buchbände von Jeremias Gotthelf. Abzuholen in 3110.

079 413 66 14



Skihelm, Farbe Anthrazit / Silber, Grösse 58-61 verstellbar inkl. Skibrille. Raum Burgdorf. Bitte nur SMS.

079 581 91 85



BEA-Punkte (24000). Bitte nur SMS.

079 607 10 86



Lättlicouch mit Matratze sowie eine Kinderbettmatratze neuwertig.

034 422 77 46



Frontgitter schwenkbar mit Eingangstüre, verzinkt. Für Schweinestall. Zustand: Top. 4 Stück à 4 Meter und 12 Stück à 3,5 Meter. 079 564 25 85



2 Pack Flektor FP Tissugel (schmerzstillend, entzündungshemmend, abschwellend ). Nur SMS. 079 412 79 28



Alter, schwerer Schraubstock sowie eine alte Wasserabsaugpumpe. Abholen in Münsingen. Bitte nur SMS.

079 429 07 70



Blauer Kinderbürostuhl, Marke unbekannt. Muss in Münchringen abgeholt werden. 078 897 09 71



Elektrische Schreibmaschine Hermes EP 250, funktionstüchtig. Bitte nur SMS.

079 267 37 59



Alte gut erhaltene Kommode, H 79 cm, B 100 cm, T 48 cm, 2 grosse und 2 kleine Schubladen. 079 857 80 01





Gratis gesucht



2 Eintritte für die Ferienmesse in Bern.

078 640 04 63



Alter origineller Vogelkäfig für ein Theater. 076 574 73 14



Hometrainer. 079 853 73 37



Kleine Wäschemangel für Küchentücher. Für Freiwillige in Altersheim. 079 327 16 10



Venta-Luftwäscher. 079 319 77 62



Alter kleiner Küchentisch aus Holz und alte Bockleiter aus Holz. 079 713 04 71



Alter Futtertrog für Hühner, rund mit Teller, aus Aluminium oder Metall. 079 713 04 71



Das Buch «Die Tochter der Zauberin» von Mary H. Herbert. 079 381 38 94



Alter Sekretär. Bitte nur SMS. 079 483 00 24



Suche Mofas (Töfflis). Zustand egal.

079 317 43 50



Eintritte für die Ferienmesse. 079 225 84 79



Altes Marmel-/Murmel-Spiel.

079 757 01 57



Funktionstüchtigen Staubsauger im Raum Thun. 079 331 89 28



Alte Wein/Tee Holzkisten. 079 896 59 45



Schallplatten Blues, Rock, Pop, Soul, Reggae. 079 267 10 19



Teleskopstiel für Gartenwerkzeug.

079 725 42 68



Drechslerzubehör. 079 681 98 14



Eingetopfte Weihnachtsbäume oder kleine Tannenbäume mit Wurzelstock. Raum Thun. 033 222 57 04



Grösseres Keyboard. 076 749 45 44



Buch von Franz Holer «Ein Granitblock im Kino». 079 781 47 04



Modelleisenbahn. Spur und Modell unwichtig. Hörbücher CD ( keine Horror ) und 3D Bücher Pop up. Nur SMS.

079 448 72 54





Diverses



Wer vermisst sein violettes Herrenfahrrad Marke Terra? Steht in Einigen beim Friedhof. 079 221 97 51