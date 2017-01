SMS von Montag, 9. Januar

SMS

Zu verschenken



Computertisch aus Holz. Muss abgeholt werden.

078 813 82 82



Babywippe, Stoff defekt, kann aber mit Decke abgedeckt und trotzdem gebraucht werden. Grosshöchstetten.

079 333 11 73



Neues, ungebrauchtes, weisses Fensterrollo von Ikea (80 x 195cm).

079 600 10 72



2 Koffer, 1 x 60 x 35 cm und 1 x 50 x 35 cm.

079 224 09 76



Occ. Kartonschachteln, ca. 40 Stück, seitliche Grifföffnung, z.T. leichte Schäden. Nur sms.

079 849 30 93



Ungebrauchte Kleiderstange aus Chromstahl. Zum Aufhängen, mit 5 Haken.

079 600 10 72



2 Liter Rugenbräu-Jubiläumsflasche. Nur SMS.

079 645 31 13



Funktionstüchtiger Drucker HP deskjet 990 cxi. Abzuholen in 3175.

079 405 25 83



Wallisertschäggete (als Wanddekoration). Nur sms.

079 645 31 13



Rollator sowie elektrische Matratzenauflage (220 Volt) in gutem Zustand.

079 562 35 92



Staubsaugerbeutel SI 110 und SI 110M von Fust. Für div. Staubsaugermodelle.

079 513 88 30



Verschiedene Wollreste, auch vollständige Sockenknäuel.

079 789 12 60



Esstisch, Schiffform, 160 lang, 100 cm breit. Ausziehbar. Hat seine Spuren, aber mit Tischdecke oder Läufer sehr gut brauchbar. Grosshöchstetten.

079 687 64 99



Gratis gesucht



Silikonbackformen. Raum thun.

079 225 84 79



Alte Superheldencomics. Bitte nur sms.

078 753 18 38



Schnittmusterhefte Ottobre Kids Fashion, Burda usw. (vor allem für Kinder).

078 776 24 83



Reststücke von italienischem Geschirr, Tusha, beige/braun.

079 517 38 19



Ladekabel zu Samsung S4 19095.

079 517 38 19



Puppenhausmöbel für Kindergarten.

079 773 21 92



Trophy-Marken vom Coop. Nur sms.

078 767 53 58



Lego. Bitte nur sms.

079 397 37 34



Mädchenschlittschuhe, Grösse 35 oder verstellbar.

079 524 76 02



Markierungskegel. Bitte nur sms.

079 751 64 40



kleine, bemalte oder unbemalte karaffen, mit oder ohne schnapsgläsli.

076 458 09 94



Hobelbank. Umgebung Thun.

079 332 08 65



Schneckenzaun für einen idealen Start in die Gartensaison. Wird abgeholt, idealerweise in der Nähe von Langnau.

079 860 66 65



Weisse Baumwoll-Unterleintücher in gutem Zustand. Region Thun.

079 764 54 69



container für papiersammlung.

079 524 76 02



Altes Rennvelo, Zustand egal.

077 418 10 33



2 Gratiseintritte für die Ferienmesse.

079 663 80 65



Zwei gelbe Tassen mit Migros-Schweinchen.

079 361 66 83



Plastik-Kinderski, für erste Fahrversuche. Region Burgdorf. 078 862 15 68



Diverses



Wer kann mir helfen, Video 8 auf DVD zu überspielen? In Spiez.

079 780 04 54