SMS von Samstag, 18. Februar 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Strickmaschine Turmix, viel Strickwolle, 2 schöne Holz-Harassli, 1 geflochtenes Nähkörbli. Keine SMS. 079 618 86 20



1 Wandtreibhäuschen aus Glas und Metallgestänge. Muss selber abgebaut werden. 079 448 15 17



Alte Kommode mit 4 Schubladen, Tannenholz. Bitte anrufen. 079 656 14 15



Yahama Keyboard PSR47 mit Anleitung. 079 921 09 03



Briefpapier und div. Karten in 3315. SMS an 079 634 69 58



Sechs handgefertigte, ungebrauchte Holzbrettli für Aperos etc. 079 377 10 93



Funktionstüchtige Rechenmaschinen mech. Marke Madas u.a. 031 921 62 09



Winterpneu auf Felgen zu Toyota Avensis, davon 2 neue. 079 466 21 46



Töffli für Bastler. Abzuholen in 3125. 055 643 32 24



Fotoapparate Konika, Pentax, Braun Video Kamera, Einbeinstative, Filmbetrachter und Klebepresse, Filter. Nur SMS. Abholen in Hilterfingen oder Thun. 079 737 25 39



1 Karton mit etwa 50 VHS Videokasetten bespielt. 031 301 40 88



Stickrähmen. Müssen abgeholt werden. 079 475 44 43



PC Möbel grau Chrom. B: 63 cm H: 76 cm T: 53 cm. Abzuholen in Uttigen. 079 688 82 29



Zu Canon Photo Printer Selphi CP 108 Blätter 10x153 Farbrollen. Abholbereit in 3752. Nur SMS. 079 511 05 30



Zeitschriften „Mein schöner Garten“, muss in Rohrbach abgeholt werden. 079 545 64 40



Gratis gesucht



Werkbank/Hobelbank. 079 666 76 48



I sueche fürnes Konzärt ungerem Motto "Swissness" Sennechäppi. Wär cha mir vo Mitti März bis Afang April Chäppi usleihe? 079 668 39 35



Funktionierender Whirlpool. 079 823 80 97



Gedeckter Platz für Land Cruiser, Höhe 2,25. Mietpreis nach Absprache. Raum Bern Aglo. 079 730 20 70



Wolle zum Decken Stricken. 031 911 20 54



Gut erhaltener Hometrainer. Danke. 079 780 04 54



Birkenäste für unsere Esel. Region Gürbetal-Aaretal. SMS 079 791 49 13



Winkelpflug. 079 622 17 92



Solides Bücherregal, ca. 2x1.2x0.4m. Nur SMS. 079 408 30 98



Neuenburger Pendüle. Bitte nur SMS. 079 262 49 42



Katzennetz für Balkon, wenn möglich mit zusätzlichen Seitenstangen. 077 490 74 98



Old School Plattenspieler, Verstärker, Anlage und Boxen. Funktionstüchtig für Eigengebrauch. 077 419 42 08



Zeitschriften und Magazine wie ANNABELLE aus den 50er, 60er, 70er Jahren. 079 713 49 74



Damenvelo oder Bike. Region Thun. 077 452 13 23



Handorgel. 079 362 82 72



Win Win-Kleber Sandwich, Brotaufstrich. 078 687 60 69



Wolle grössere und kleinere Reste. Stricke für Rumänien. SMS. 079 410 51 42



Win Win-Kleber von Migros: Handy, Waschmittel Total, Nuss-Stengeli, Sandwich, Vanille Eiscreme und 4488 Chicco d‘Oro . Lieben Dank. 078 764 27 99



Militärgnägi in Grösse 52 (M). Bitte per SMS melden. 079 798 01 75



Win Win-Kleber von der Migros. 079 712 70 18



Rollschuhe mit vier Rollen (Discoroller) Grösse 37 oder 38. 079 384 36 92



Stereo-Tonband evtl. 4 Spur, um eigene Musik aufzunehmen. 079 921 09 03



Win Win-Kleber: Total, Sandwich sowie Handy, auch einzeln sehr willkommen. Porto natürlich vergütet. Danke. 079 699 83 35



Ein Töffli, darf auch defekt sein. 079 729 12 16



Holzspielhaus für in den Garten gesucht. Freue mich auf Angebote. 079 775 67 62



Inkontinenz-Überziehhose (pvc) Gr. M / für Herren. Bitte nur SMS. 077 432 98 83



Überseekoffer. 076 283 33 04



Ich suche Papamoll Bücher für meine Tochter 3 1/2 Jahre. Erreichbar sicher per SMS. 079 336 12 94



Wo steht eine Mikrowelle, die nicht mehr gebraucht wird? Wäre dankbarer Abnehmer. 078 960 15 36



Gesucht für eine junge Gärtnerin mit neuem Garten: Metall-Schneckenzaun. 076 510 01 07





Diverses



Wer hat am Donnerstag mein Portemonnaie im Zentrum Oberland mit vielen Ausweisen gefunden? 078 754 56 62



Gefunden im Spital Unterseen Cafeteria unter dem Tisch: Schmaler Ehering, Name eingraviert konnte es aber nicht lesen weil zu klein geschrieben und ein evtl. Freundschaftsring mit geringelter Verzierung. Habe sie am Kiosk abgegeben und sie hat sie an der Information abgegeben. Weitere Fragen am Edith Michel, 079 768 34 50



Gefunden auf Skitour: Mänigen Trinkflasche. 077 470 62 80



Blaskapelle in der Region Bern sucht Posaunisten und Flügelhornisten. 079 224 09 79