Die Medienleute von morgen

Acht Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton Bern haben anlässlich eines Schnuppertags – dieser findet zweimal pro Jahr statt – die Möglichkeit erhalten, das Innenleben der BZ-Redaktion in Bern kennen zu lernen. Journalisten, Fotografen und Produzenten erzählten von ihrer Arbeit. So erfuhren die Jugend­lichen, was die Online- und die Printausgabe unterscheidet.

Sie konnten an der morgendlichen Telefonkonferenz mit den Aus­senredaktionen teilnehmen, die Redaktorinnen und Redaktoren zu ihrer Tätigkeit befragen und eins zu eins mitverfolgen, wie in den verschiedenen Ressorts gearbeitet wird. Und durch Referate wurde ­ihnen das Thema Medien ganz allgemein – und die Journalismusausbildung im Speziellen – nähergebracht.

Das Thema «Frühling» mit der Kamera festhalten – und zum Bild eine passende Legende schreiben: Mit dieser Aufgabe wurden die Schnupperstifte im Lorrainequartier auf Fotopirsch geschickt. Aufgeteilt in zwei Gruppen – und ausgestattet mit Fotokamera, Block und Kugelschreiber –, machten sich die motivierten Nachwuchsreporter dazu auf, ihren Auftrag möglichst gut zu erfüllen.

Und das ist dabei entstanden:

Bild Gruppe A: Frühlingszeit ist Glacézeit

Bild und Legende: Noemi Messerli, Lena Bühler, Luisa Schädeli, Joël Lädrach

Bild Gruppe B: Farbenfroh: Der Frühling hat Bern zum Leben erweckt.

Bild und Legende: Olivia Tavano, Aissata Kanté, Néhémie Holler, Ivana Josipovic

Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können nun entscheiden, welches Team die Aufgabe am besten gemeistert hat. Als Belohnung winkt den Schnupperstiften der Siegergruppe je ein Pa­thé-Kinogutschein.

