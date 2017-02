Berner für Grammy nominiert

Zuschlagen und abhauen: So lässt sich der Titel des letzten Studioalbums des im April 2016 verstorbenen Superstars Prince übersetzen. Bei den Grammy Awards, die am Sonntag in Los Angeles vergeben werden, ist «Hit n Run Phase Two» in der Kategorie «Beste Abmischung eines Albums» nominiert. So weit, so unspektakulär.

Aus lokalpatriotischer Sicht spannend wird es, wenn man das Klein­gedruckte liest. Mitnominiert ist nämlich ein Berner: Ben Mühle­thaler, seines Zeichens Komponist, Mixer und Produzent. Er arbeitete an den Songs «Rock ’n’ Roll Love Affair» und «Big City» mit – zwei funkigen Tracks mit süffigem, transparentem Sound, schmissigen Bläsern, der sehr präsenten Stimme von Prince.

Der 38-jährige Mühlethaler ­eröffnete 1999 sein erstes professionelles Tonstudio in der Hauptstadt, sorgte mit Acts wie Müslüm, Remady & Manu-L, ­Seven oder Aura Dione national und international für Furore. Und wurde gemeinsam mit dem Winterthurer Jamie Lewis 2011 erstmals von Prince für eine Zusammenarbeit angefragt. Zwei Jahre später flogen die beiden in die USA, um in den legendären Paisley-Park-Studios mit Prince zu arbeiten.

Einfach rasch zuschlagen und gleich wieder abhauen? Das war bei diesem Projekt definitiv kein Thema. Während acht Wochen waren die beiden Schweizer im Paisley Park engagiert. «Intensiv, lehrreich, inspirierend» sei das gewesen, sagt Mühlethaler gegenüber dieser Zeitung. Und: «Prince wusste sehr genau, was er wie wollte. Das galt es zu verstehen und umzusetzen.»

Eine Erfahrung, die Mühlethalers Leben verändert hat? «Auf jeden Fall», antwortet dieser. «Alles ist möglich, wenn man daran glaubt und dafür arbeitet. Jeder Moment ist einmalig – das hat er mir definitiv mitgegeben.» Ein Gitarrensolo wurde etwa nicht ein­studiert und irgendwann aufgenommen. Es galt: «Du hast einen Take, und zwar jetzt gleich. Also gib alles und spiel ihn ein, als wäre es der letzte Take deines Lebens. Es war wundervoll, von seinem schier unbegrenzten Wissen und seiner Erfahrung zu lernen.»

Der Tod von Prince war für Mühlethaler ein Schock. «Ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Er war so vital und voll im Leben.» Umso schöner ist für den Berner nun die Grammy­nominierung – «ein Bubentraum, der in Erfüllung geht». Klar, dass Mühlethaler mit seiner Freundin und Jamie Lewis nach L.A. reist, um live dabei zu sein. Nicht im Sinne von «Hit n Run» – im besten Fall gilt vielmehr: Zuschlagen – also gewinnen – und dann, statt abzuhauen, die wohlverdiente Siegerparty feiern...