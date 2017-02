Fieberrausch in Schweizer Klinik

Wie überdimensionale Grabsteine ragen sie ins Bild, die Wallstreet-Wolkenkratzer in New York. Und als wir bei einem dieser Gebäude ins Innere schauen, haucht gerade ein überarbeiteter Börsenhändler beim Wasserautomaten sein Leben aus – just unter seinem Porträt als «Verkäufer des Jahres».

Nun, über die Subtilität dieser Szene in «A Cure for Wellness» lässt sich streiten, die transportierte Kapitalismuskritik sorgt indes für Schauder. Umso mehr, als in der Chefetage ein Brief des Firmen-CEO eintrifft, worin dieser von einer «Krankheit in uns allen» klagt, während er in den Schweizer Alpen zur Kur weilt.

Zur Kur? Der New Yorker Firmenvorstand ist irritiert, befördert einen ambitionierten Jungbroker namens Lockhart (Dane DeHaan) und entsendet diesen auf schnellstem Weg in die Schweiz, um den CEO zurückzuholen. Schliesslich gilt es, eine Firmenfusion glatt über die Bühne zu bringen.

Mehr Insasse als Gast

So kommts, dass dieser Lockhart postwendend im Zug sitzt, der aus atemberaubender Perspektive (Kamera: Bojan Bazelli) über den Bündner Landwasserviadukt donnert. Kleiner Schönheitsfehler: Einen SBB-Zug gibts in dieser Form und Farbe nicht und ausserdem verkehrt auf dieser Strecke normalerweise die RhB (siehe Box).

Aber item, einmal im Sanatorium angelangt, ist Lockhart schon bald mehr Insasse als Gast. Der gesuchte CEO will (oder darf) nicht abreisen. Es gibt keinen Handyempfang, dafür viel Ruhe, in jeder Ecke einen Spiegel und Unmengen an heilsamem Wasser.

«Niemand verlässt diesen Ort», meint Hannah (Mia Goth), die einzige junge Patientin in dieser von Greisen bevölkerten Anlage, worauf Lockhart überstürzt das Weite sucht. Doch sein Taxi prallt mit einem Hirsch zusammen, und der Broker findet sich mit eingegipstem Bein in der Klinik wieder, wo ihn der leitende Arzt (Jason Isaacs) beschwichtigt, er solle sich erst mal erholen und Wasser trinken.

Mal Polanski, mal Kubrick

«A Cure for Wellness» ist ein Film, der seine unheimliche Atmosphäre mit wuchtigen Symbolen und Zitaten erzeugt. Ein eingangs erklingendes Wiegenlied lässt an «Rosemary’s Baby» von Roman Polanski denken, die Fahrt zur Klinik erinnert an Stanley Kubricks «Shining», und zwischendurch schmökert ein Wärter in Thomas Manns «Zauberberg»-Roman.

Aber da ist noch mehr. Viel mehr. Regisseur Gore Verbinski und Drehbuchautor Justin Haythe lassen gruslige ­Familienmythen aufleben, unterziehen den Helden einer drastischen Zahnbehandlung und lassen überall gefrässige Aale auftauchen. Wie nicht, bei diesem Überschuss an Wasser! Beunruhigend scheint bloss, dass viele Patienten dann ausgerechnet an Flüssigkeitsmangel sterben.

Ein flüssiges Erfolgsrezept

Apropos Symbole und Wasser: Dieses Erfolgsrezept verschaffte Regisseur Verbinski einst den internationalen Durchbruch, als er 2002 ein Remake des japanischen Horrorfilms «The Ring» vorlegte. Viel Wasser gabs anschliessend auch in seinen «Pi­rates of the Caribbean»-Megaerfolgen zu sehen. Erst die staubtrockene Westernkomödie «Lone Ranger» (2013) wurde zum Flop.

Und «A Cure for Wellness»? Der wie im Fieber aufspielende Dane DeHaan vermag die Spannung über 146 Minuten locker zu halten. Schade bloss, dass die Nebendarsteller sowie die gegen Ende immer mehr strapazierte Erzähllogik nur bedingt mit der visuellen Brillanz dieses Films mithalten können.

«A Cure for Wellness»:Der Film läuft ab 23. 2. im Kino. (Berner Zeitung)