Schwungvoll wie in «La La Land»

Ich kann weder tanzen noch habe ich ein gelbes Ballkleid. Ich bin nicht so schön wie Emma Stone und nun ja, Ryan Gosling ist irgendwie auch nicht zu sehen. Aber heute habe ich mich doch ein bisschen wie Mia gefühlt.

Die Protagonistin aus dem Oscaranwärter «La La Land» ist Schauspielerin und liebt den Jazzpianisten Sebastian. Und mit diesem tanzt sie in two-toned Jazzschuhen durch den Film.

Die Kostümdesignerin von «La La Land», Mary Zophres, hatte für ihre männlichen Darsteller zuerst Schuhe von Stacy Adams vorgesehen, normale, langweilige Männerschuhe, die zwar zur Zeit gepasst hätten, aber Ryan Gosling nicht gefielen. Also sah sich Zophres in einem Shop für Tanzschuhe um und fand Jazzschuhe in Schwarz-Weiss.

Ryan Gosling habe sie sofort geliebt. Und weil es im Film eine Sequenz gebe, in der Mia und Sebastian auf einem Bänklein die Füsse baumeln lassen, mussten die gleichen für Emma Stone her.

Schicke Schuhe: Two-tones von Very Fine. Bild: zvg

Und für mich, ich wollte schon immer Two-tones (auch wenn Kollege Sommer findet, ich sehe aus, also ob ich zum Bowling gehen würde). Mein Exem­plar ist vom Online-Tanzschuh-Shop Very Fine. Dort, dies nur nebenbei erwähnt, gibt es die bequemsten Schuhe für alle Gelegenheiten, Hochzeiten und Steh­apéros vor allem, und diese schwarz-weissen Schönheiten sind keine Ausnahme: Super bequem, schon beim ersten Mal Tragen.

Mit den Wildledersohlen kann ich nicht nach draussen, wenns regnet. Bleib ich halt drinnen und tanz durch den Büro­alltag – dazu fehlt nur noch das gelbe Kleid. Und Ryan Gosling vielleicht. (nk)