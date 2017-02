Vom Krebs geheilt, die Sorge bleibt

Der Kinderonkologe

Einige Krebstherapien werden auch in Zukunft Spuren hinterlassen, sagt Kinderonkologe Roland Ammann.

Herr Ammann, wenn Sie heute ein krebskrankes Kind behandeln, muss es immer noch mit schweren Spätfolgen rechnen?

Roland Ammann: Einzelne leider ja. Ich denke da etwa an Kinder mit Hirntumoren. Bei ihnen sind häufig auch Bestrahlungen nötig. Der Grossteil der Kinder muss aber heute keine oder nur noch milde Spätfolgen befürchten.



Dann sind die Krebstherapien in den letzten Jahren bedeutend verträglicher geworden?

Im Durchschnitt lässt sich das sicher sagen. Es kommt aber immer auch auf die Krebsart an. Je nachdem sind sanftere oder aggressivere Therapien nötig.



Gerade bei Leukämie hört man heute viel von Stammzellentransplantationen.

Bei der häufigsten Leukämieform von Kindern nützen die nichts. Im Gegenteil: Sie wären kontraproduktiv. Chemotherapien sind hier immer noch in über 90 Prozent der Fälle die Therapie der Wahl.



Nur gerade ein Drittel der geheilten Kinder bleibt von den Spätfolgen der Krebstherapien verschont. Was machen diese Patienten besser als die an­deren?

Nichts. Sie haben einfach viel Glück. Oder sagen wir: fast nichts. Wer nicht raucht, keinen Alkohol trinkt und auch sonst gesund lebt, hat auch hier einen Vorteil. Aber gross ist dieser nicht.



Dafür spielt, wie Sie sagten, die Krebsart ein Rolle?

Ja, die ist sehr entscheidend. Hirntumorpatienten leiden zum Beispiel meist unter Spätfolgen. Solche mit Nierenkrebs dagegen praktisch nie.



Leiden auch erwachsene Krebspatienten an Spätfolgen?

Ja, natürlich. Nur fallen sie bei älteren Leuten häufig weniger ins Gewicht: Sie haben ja meist einen grossen Teil ihres Lebens bereits hinter sich.



Wenn Sie in die Zukunft blicken: Wann gibt es Krebstherapien ohne Nebenwirkungen?

Diesem Ziel kommen wir nur schrittchenweise näher. Für alle Krebsarten wird das aber kaum je realistisch sein. Interview: sae



Roland Ammann (54) ist leitender Arzt der Pädiatrischen Hämatologie-Onkologie an der Universitätsklinik für Kinderheilkunde in Bern.