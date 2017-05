Ein riesiger Cyberangriff hat Dutzende Länder getroffen. In Krankenhäusern, Telekommunikationsfirmen und anderen Unternehmen wurden dabei Computerdaten gesperrt und Lösegeld gefordert.

Durch den Angriff auf den britischen Gesundheitsdienst mussten Notaufnahmen schliessen. In Spanien und Portugal wurden ähnliche Angriffe gemeldet.

Angriff auf russisches Innenministerium

Am härtesten getroffen wurde Russland, wie die Firmen Kaspersky Lab und Avast angaben. Das russische Innenministerium bestätigte, es sei von dem sogenannten Ransomware-Angriff getroffen worden, bei dem Daten auf infizierten Computern verschlüsselt werden und eine Zahlung gefordert wird – für gewöhnlich per Online-Währung Bitcoin –, um das Datenmaterial wieder freizugeben. Informationen seien dadurch aber nicht verloren gegangen, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Insider.

Der Experte Costin Raiu von der IT-Sicherheitsfirma Kaspersky spricht von mindestens 45'000 Hackerattacken in 99 Ländern weltweit.

Den Experten zufolge breitet sich das Schadprogramm rasant aus. Nach Angaben von Forcepoint Security Labs wird die Schadsoftware von fast fünf Millionen E-Mails pro Stunde weiterverbreitet.

Chaos in britischen Spitälern

Auch der britische Gesundheitsdienst wurde schwer getroffen. Krankenhäuser in Gegenden in Grossbritannien hatten keinen Zugriff auf ihre Computer oder Telefonsysteme. Viele sagten Routineeingriffe ab und baten Patienten, nicht zu kommen, es sei denn, es handele sich um einen Notfall. Einige Chemo-Patienten wurden nach Hause geschickt, weil ihre Daten nicht abgerufen werden konnten. Die meisten der betroffenen Krankenhäuser waren in England, doch berichteten auch mehrere Einrichtungen in Schottland von einem Angriff.

Ähnliche sogenannte Ransomware-Angriffe wurden in Spanien, Rumänien und anderen Orten gemeldet. Die britische Premierministerin Theresa May sagte, es gebe keine Beweise, dass Patientendaten bei dem Angriff beeinträchtigt worden seien. Zudem habe er nicht speziell dem Gesundheitsdienst National Health Service gegolten. «Es ist ein internationaler Angriff und etliche Länder und Organisationen sind betroffen», sagte May.

NHS Digital, das für die Cybersicherheit von Krankenhäusern zuständig ist, teilte mit, bei dem Angriff sei die Malware-Variante «Wanna Decryptor» verwendet worden. Mit dieser werden Computer infiziert und gesperrt, während die Angreifer Lösegeld verlangen.

275 Euro Lösegeld

Im Internet kursierten Fotos von Nachrichten auf NHS-Bildschirmen, in denen umgerechnet rund 275 Euro der Online-Währung Bitcoin als Lösegeld gefordert werden, um die Computer wieder freizugeben.

Alan Woodward, Gastprofessor an der University of Surrey, sagte, es gebe Beweise, dass die Ransomware sich verbreite, indem ein Microsoft-Fehler ausgenutzt werde. Die betroffenen Computer hätten wahrscheinlich nicht die Microsoft-Fehlerbehebung angewendet oder arbeiteten mit alten Betriebssystemen, für die keine Fehlerbehebung verfügbar sei.

Herz-OP abgesagt

Spanien aktivierte ein Spezialprotokoll, um wichtige Infrastruktur nach einer «massiven Infizierung» von persönlichen und Unternehmenscomputern bei einem Ransomware-Angriff zu schützen. Das Nationale Zentrum für den Schutz kritischer Infrastruktur teilte mit, es kommuniziere mit mehr als 100 Anbietern von Energie-, Transport-, Telekommunikations- und Finanzdienstleistungen über den Angriff. Nach Angaben der spanischen Regierung waren mehrere Unternehmen von Ransomware-Cyberangriffen betroffen, die sich auf das Betriebssystem Windows von Computern von Mitarbeitern auswirkte. Betroffen war unter anderem das Telekommunikationsunternehmen Telefónica.

Der Krankenhausbetreiber Bart's Health, der für mehrere Einrichtungen in London zuständig ist, sagte Termine ab und leitete Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser um. Der 47-jährige Patrick Ward sagte, seine für Freitag angesetzte Herz-OP sei abgesagt worden. Tom Griffiths, der im Bart's Hospital in London eine Chemotherapie-Behandlung bekommen sollte, sagte, mehrere Krebspatienten hätten nach Hause geschickt werden müssen, weil ihre Daten oder Blutwerte nicht hätten abgerufen werden können. (woz/AFP)