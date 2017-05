Hacker leaken Folgen von «Orange Is the New Black»

Hacker haben am Wochenende zehn bisher noch nicht gesendete Folgen der Netflix-Serie «Orange Is the New Black» im Internet veröffentlicht. Der US-amerikanische Streamingdienst habe eine Geldforderung des Hackers ignoriert, berichtete die «New York Times» am Sonntag. Bei den gehackten Folgen handelt es sich um Teile der fünften Staffel von «Orange Is the New Black», die dem Publikum vom 9. Juni an vorgestellt werden sollten.

We are releasing the remainder of OITNB Season 5. Direct link to DL episodes: https://t.co/kcQZvwEsnx — thedarkoverlord (@tdohack3r) 29. April 2017

Eine Netflix-Sprecherin verwies die Deutsche Presse-Agentur lediglich auf eine frühere Stellungnahme, in der das Unternehmen erklärt hatte: «Wir wissen von der Situation. Sie hat sich aus einem Sicherheitseinbruch bei einer Nachproduktionsfirma ergeben, der sich etliche grössere Fernsehstudios bedienen. Die zuständigen Strafverfolgungsorgane sind eingeschaltet.»

«Die Spitze des Eisbergs»

Wie Torrentfreak.com berichtet sind alle Folgen zusammen mit der Unterschrift der Hacker auf The Pirate Bay hochgeladen worden: «Eure Freunde/ thedarkoverlord/ Professioneller Gegner/ World Wide Web LLC.» Die Gruppe ist nicht unbekannt. In den letzten Monaten hat sie die Verantwortung zahlreicher Hacks übernommen.

Die hinter dem Leak stehende Hackergruppe droht mit der Veröffentlichung von weiteren, noch unveröffentlichten, Folgen von TV-Serien sowie Filmen. Die bisher geleakten Folgen seien erst «die Spitze des Eisbergs».

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we're all going to have. We're not playing any games anymore. — thedarkoverlord (@tdohack3r) 29. April 2017

(sep/sda)