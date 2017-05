Panne bei Whatsapp behoben

Am späten Mittwochabend kämpfte der Messengerdienst Whatsapp weltweit mit erheblichen Störungen. Der Ausfall passierte just während der Vorstellung der Quartalszahlen des Mutterkonzerns Facebook – und gar während Facebook-Chef Mark Zuckerberg von Geschäftsplänen für Whatsapp sprach, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt.

Zuckerberg bestätigte den Ausfall in einem Kommentar auf seinen Facebook-Post über die Quartalszahlen.

Mark Zuckerberg bestätigt die Probleme – auch Whatsapp hat sich inzwischen dazu geäussert. (4. Mai 2017) Bild: Screenshot Facebook

Nach rund zwei Stunden lief der Dienst dann wieder. Gründe für den Ausfall wurden zunächst nicht bekannt. Ein Sprecher sagte gemäss der Website Techradar.com: «Wir haben die Angelegenheit gelöst und entschuldigen uns für die Umstände.»

Probleme in den USA, der Schweiz und Ozeanien

Bei vielen Benutzern konnte die App nicht richtig verbinden, oder verschickte keine Nachrichten mehr. Whatsapp mit mehr als einer Milliarde Nutzer weltweit hat für viele Menschen das SMS abgelöst.

Gemäss diversen Störungsportalen betrafen die Probleme nicht nur die Schweiz, sondern weite Teile Europas, Amerikas und Asiens.

Auf Twitter ging denn auch entsprechend die Post ab. Viele Benutzer reagierten mit Humor auf den Ausfall.

«Wenn dein Liebling geantwortet hat, aber Whatsapp down ist», schreibt eine Benutzerin aus Pakistan.

