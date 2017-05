Panne bei Whatsapp

Am Mittwochabend kämpft der Messengerdienst Whatsapp offenbar weltweit mit erheblichen Störungen. Über eine Milliarden Menschen nutzen Whatsapp. Das Senden von Nachrichten und Fotos funktioniert bei Tausenden Bentuzern gar nicht oder nur eingeschränkt. Auch die Schweiz ist betroffen.

Gemäss diversen Störungsportal betreffen die Probleme nicht nur die Schweiz, sondern weite Teile Europas und Amerikas. Whatsapp selbst hat die Probleme noch nicht bestätigt.

Auf Twitter geht denn auch entsprechend die Post ab. Viele Benutzer reagieren mit Humor auf den Ausfall.

me coz whatsapp is down pic.twitter.com/KnCc5lfkqh

«Wenn dein Liebling geantwortet hat, aber Whatsapp down ist», schreibt eine Benutzerin aus Pakistan.

When your crush replies but WhatsApp goes down . pic.twitter.com/AvUsQWSvo9