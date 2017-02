Youtube läuft wieder

Das Videoportal Youtube war am Dienstabend in vielen Ländern Westeuropas schwer erreichbar. Um 20.30 Uhr kämpft das Videoportal gemäss der Webseite allestörungen.com in der Schweiz, Deutschland, den Benelux-Staaten, Frankreich, Italien und Grossbritannien mit Verbindungsproblemen. Die Störung trat aber nicht durchgehend und auch nicht bei allen Benutzern auf.

Youtube hatte die Störung über Twitter bestätigt. «Sehen Sie diese Fehlermeldung? Wir sind dran!», schrieb das Videoportal um etwa 20 Uhr. Eine Stunde später dann die Erfolgsmeldung: «Das Problem, das einen internen Serverfehler verursachte, wurde behoben.»

The recent issue causing "500 Internal Server Error" is now fixed. For general help w/ error messages, see here: https://t.co/7EW9ckQMrm https://t.co/Sufyq2g1TB — Team Youtube (@TeamYouTube) February 21, 2017

Die Fehlermeldung von Google hat bereits Kultstatus. Übersetzt steht da: «Sorry, etwas ist schiefgelaufen. Ein Team von bestens ausgebildeten Affen ist ausgesandt worden, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.»

Auch in den sozialen Medien beschweren sich viele Nutzer über Verbindungsprobleme.

Got to love Youtube being broken.. AGAIN! ???????? Anyone else getting this error? pic.twitter.com/tatlH2T3th — Jon (@MrDalekJD) February 21, 2017

Update folgt... (mch)