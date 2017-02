Unglaublich nah – und sehr eklig

Ich erwache in einem Albtraum. Vor mir stapelt sich vergammeltes Fleisch, Fliegen schwirren ­herum. Vier unheimliche Ge­stalten sitzen mit mir am Tisch. Mit einer Hand bin ich an einen Stuhl gefesselt. Ich soll essen, schnauzt mich eine Tischgenossin an.

Als ich keinen Wank tue, steht der Typ neben ihr auf, stapft zu mir, beugt sich drohend über mich. Ich weiche zurück, erschrocken und angeekelt. Er nimmt ein Stück Fleisch und stopft es mir in den Mund. Dann zückt er ein Messer. Mein Puls rast. Ich schliesse die Augen.

Die Szenerie ist nicht real, aber fühlt sich fast so an. Es ist ein Ausschnitt aus dem Videospiel «Re­sident Evil 7», gespielt mit VR-Brille.

Helm auf!

Virtual Reality (VR) ist der neuste Trend in der Gamebranche. Die Spieler sollen sich fühlen, als wären sie selbst in der Spielwelt. Elektronikriese Sony hat nun die dazu nötige Technik massentauglich gemacht: Er hat einen mit Bildschirmen und Sensoren bestückten Helm für die Playstation 4 auf den Markt gebracht, der – verglichen mit Konkurrenzprodukten – günstig ist (vgl. Kasten).

Stülpt man den futuristisch wirkenden Helm über, findet man sich sogleich in der Spielwelt wieder. Als Spieler verfolgt man das Geschehen aus dem Blickwinkel der Protagonisten des Spiels. Man kann sich umschauen und die Welt erkunden. Möglich machen dies leistungsfähige Prozessoren sowie eine Kamera, die die Kopfbewegungen registriert. Gesteuert wird das Spiel entweder mit den üblichen Controllern oder mit Handbewegungen.

Virtual Reality ist eigentlich nichts Neues. Ähnliche Technologien werden vielerorts eingesetzt: etwa in der Pilotenaus­bildung, in der Forschung oder von Architekten zur Visualisierung ihrer Pläne. Die Geschichte reicht zudem bis in die 1930er-Jahre zurück, als sich Science-Fiction-Autoren solche Technologien ausdachten.

In den 50er- und 60er-Jahren entwickelten US-Forscher erste Systeme. 1968 stellte der Informatiker Ivan Su­therland ein Modell vor, das auf den Kopf gesetzt werden konnte. Doch es war so schwer, dass der Benutzer es nicht allein stemmen konnte: Es musste zusätzlich an der Decke befestigen werden.

Neue Hoffnung

Die Gamebranche war von Beginn an an der Technik interessiert. Das ist verständlich, denn das Hauptziel vieler Spielmacher ist es, realistische Welten zu kreieren. Sega und Nintendo versuchten sich in den 90er-Jahren an VR-Projekten. Doch sie scheiterten. Zu teuer, zu klobig waren die Geräte, und die Rechenleistung war zu klein.

Das hat sich nun geändert. VR ist marktreif geworden. Die Firma Oculus VR, mittlerweile ein Tochterunternehmen von Facebook, lancierte 2012 via Crowd­funding eine VR-Brille fürs Spielen von Games. Die Konkurrenz zog nach. HTC, dann Sony. Sie alle kamen vergangenes Jahr auf den Markt.

In diesem Jahr sind nun die ersten grosse Spiele für VR erschienen, allen voran «Resident Evil 7», der neuste Teil der berühmt-berüchtigten Gameserie. Bei deren Macher Capcom erhofft man sich durch VR nicht einen Relaunch der angestaubten Reihe. Und: Der Titel soll einen neuen Massstab für interaktive Horrorabenteuer setzen.

Flucht aus dem Horrorhaus

«Resident Evil» in VR ist Horror pur: unmittelbar, spannend, nervenzerreissend. Ich sitze noch immer am Tisch. Ich habe meine Augen wieder geöffnet. Der Typ hat von mir abgelassen und ist, wie die anderen auch, davongestapft. Beste Gelegenheit, die Fesseln zu lösen und zu fliehen. Doch wohin? Ich tapse durch das heruntergekommene Haus, schaue vorsichtig um die Ecken.

Plötzlich taucht der Typ wieder auf, diesmal mit einer Schaufel bewaffnet. Augenblicklich geht mein Puls hoch. Der Mann sieht mich und nimmt die Verfolgung auf. Ich renne weg. Im letzten Moment finde ich eine Boden­luke. Ich springe hinunter. Mein Herz rast, und mir ist übel. Ich ziehe den VR-Helm aus und finde mich in der realen Welt wieder.

Ich öffne ein Fenster und ziehe die frische Luft ein. Fasziniert und schockiert zugleich denke ich an die Erfahrung zurück. Ich frage mich, ob Virtual Reality wirklich die Spielzukunft ist. Zweifellos macht sie Games intensiver und realistischer. Doch kann unser Körper und unsere Psyche damit Schritt halten?

Die virtuelle Realität ist anstrengend. Bewegungen können Übelkeit verursachen, etwa bei Sprüngen oder beim Rennen. Der Grund: Die Augen sehen etwas, das wir nicht fühlen. Zudem verursacht «Resident Evil» durch seine Schockmomente psychischen Stress. Für schwache Nerven, einen schwachen Magen und ein schwaches Herz ist das Game nicht geeignet. Und für Kinder sowieso nicht. (Berner Zeitung)