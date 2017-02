Leicht sieht es aus und elegant, wenn Konrad Boss (55) die Fahne in der Trainingshalle mehrere Meter in die Höhe wirft. Mit sicherer Hand fängt er sie wieder auf, lässt sie hinter seinem Rücken durchkreisen und schwingt sie erneut in die Luft. Demons­triert hat er eben einen «Seitenstecher» mit anschliessendem «Rückenstich». Beeindruckend. «Ja, es braucht schon eine gewisse Zeit, bis diese Kombination klappt. So manche Fahne fällt beim Üben zu Boden. Aber das darf einen nie frustrieren», meint Konrad Boss. Und schmunzelt dabei.

«Technik, Konzentration»

Seit rund dreissig Jahren ist der Logistiker aus Wynigen aktiver Fahnenschwinger. «Bereits als Kind hat mich dieser sogenannte Volkssport fasziniert. Die Bewegungen, die Würfe, die Dynamik – einfach alles», erzählt er.

Nach dem bernisch-kantonalen Jodlerfest von 1988 in Ostermundigen habe es ihn dann «vollends gepackt». Er begann ernsthaft zu trainieren und trat der Fahnenschwingersektion Bern-Mittelland bei, deren Obmann er heute ist.

«Zentral beim Fahnenschwingen ist die richtige Technik, gepaart mit Konzentration, Geduld und Gleichgewicht. Auch Kraft brauchts – aber sie ist nicht das Wichtigste», doziert Konrad Boss. Und ergänzt: «Man muss einfach üben, üben, üben . . .»

Üben, damit man in den sieben Schwungkategorien, die wiederum aus zahlreichen Einzel­würfen bestehen, sattelfest wird. Damit man weiss, wie «Griggelenschwung», «Beinstich», «Ländler», «Bürgerstock», «Einfacher Schlängger», «Müllerschwung», «Seitenländer», «Kopfwelle-Abwurf», «Urner Unterschwung-Beinüberwurf», «Oberländerstich», «Rigihoch», «Mühlirad», «Wellenberger» und so weiter funktionieren.

«Brauchtum»

Mit den Aktiven seiner Sektion trainiert Konrad Boss in der Regel einmal pro Woche in einer Halle in Bern. Regelmässig trifft man ihn aber auch im Depot der Transportgemeinschaft Landiswil in Wynigen an, wo er sein Hobby ebenfalls pflegen kann.

In den vergangenen Jahren ist Familienvater Boss an verschiedensten Jodler- und Schwingfesten, aber auch an Tourismusveranstaltungen, Hochzeiten und Privatanlässen aufgetreten. Das Fahnenschwingen lässt ihn nicht mehr los.

«Aber es ist nicht nur der Sport an sich», betont er. «Es sind auch das Brauchtum und die Bodenständigkeit, die das Fahnenschwingen für mich ausmachen.» Ist Konrad Boss ein Patriot? Er überlegt kurz, wiegt den Kopf hin und her, lächelt. «Für mich hat die Fahne mit Heimat zu tun. Mit ­Zusammengehörigkeit. Und die Schweiz ist meine Heimat, die ich sehr schätze. Insofern bin ich sicher ein Patriot.»

Sagts – und wirft die 125 mal 125 Zentimeter grosse und 700 Gramm schwere Fahne ein weiteres Mal in die Höhe. Mit viel Schwung – und ebensolcher Begeisterung. (Berner Zeitung)