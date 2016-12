Der Rückkehrer führt Wacker ins Final-Four

Wacker beendet das Jahr 2016 mit einem Erfolg. Im letzten Spiel vor der rund sechswöchigen Winterpause stellten die Thuner die Teilnahme am sogenannten Final-Four sicher, an dem am Wochenende vom 4. und 5. Februar in Olten der Cupsieger ermittelt werden wird.

Martin Rubins Team bezwang den Traditionsklub St. Otmar St. Gallen in der Ostschweiz 33:27. Die Berner Oberländer hatten in der Partie gegen den Siebtklassierten der eben abgelaufenen Qualifikation einen beeindruckenden Start hingelegt, sie führten nach elf Minuten 8:4.

Den hohen Level vermochten sie indes nicht zu halten. Die Gastgeber rückten sukzessive näher und schafften noch vor der Pause den Anschluss. Wacker hatte ungewohnte Schwächen im Defensivverhalten offenbart, der Abstiegsrundenteilnehmer war wiederholt ohne grösseren Aufwand zum Abschluss gekommen.

Dass sich die Berner Oberländer durchsetzten, hatte eine Menge damit zu tun, dass sie auf Lukas von Deschwanden zählen konnten. 18 Tage davor hatte sich der Topskorer in der Meisterschaft gegen denselben Klub einen Bänderriss zugezogen.

Am Mittwoch kehrte der Urner Aufbauer aufs Spielfeld zurück, nach 22 Minuten ersetzte er Emil Feuchtmann Perez. Zunächst vermochte der Schüsselakteur nicht zu kaschieren, zuletzt gefehlt zu haben. Unter der Regie des zunehmend erfolgreichen Nationalspielers aber fand Rubins Ensemble aus dem Tief, dank dreier Von-Deschwanden-Treffer innert weniger Minuten führten die Gäste Mitte der zweiten Hälfte 23:21, nachdem sie kurz davor mit zwei Toren Differenz hinten gelegen waren.

CEO Bächer kündigt Vertrag

Auf ihrer Website hatten die Thuner vor dem Match bekannt gegeben, dass CEO Fred Bächer im Zuge seiner Verselbstständigung seinen Posten abgeben und den Vorstand nach aktuellem Stand der Dinge verlassen wird. Offenbar aber wird eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Bächer angestrebt, der im Klub auf mehreren Ebenen viel bewirkt hat, mitverantwortlich für Wackers Entwicklung ist. (Berner Zeitung)