Die Thuner Torschusspanik

Es ist nur eine Trainingspartie, aber das, was sich in der Stockhorn-Arena am Mittwochvormittag abspielt, symptomatisch für die ganze Thuner Saison. Ob Simone Rapp, Christian Fassnacht, Norman Peyretti oder Dejan Sorgic, jeder der Thuner Angreifer lässt beste Chancen aus. Mal, weil sie zögern, mal, weil sie verziehen, mal, weil sie passen, statt zu schiessen. Die Frage drängt sich auf: Was wäre, wenn der FC Thun einen Stürmer in seinen Reihen wüsste, der vor dem Tor die Ruhe bewahrt?

Der nicht lange fackelt, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet? Einer, der im Volksmund Knipser genannt wird. Müsste sich der Klub dann auch um den Klassenerhalt sorgen? Bei Rapp resultierten 2 Tore aus 38 Schüssen, bei Fassnacht 5 aus 70, bei Peyretti 2 aus 23. Zum Vergleich: Bei YB-Stürmer Guillaume Hoarau, dem besten Torschützen der Super League, sind es 15 Tore bei 53 Versuchen.

Von den Oberländern Offensivkräften kommt einzig Dejan Sorgic auf einen vorzüglichen Wert. Der 27-Jährige, der im Sommer aus der dritthöchsten Liga gekommen war, ist mit 6 Toren bei 29 Schüssen nicht nur der beste Thuner Torschütze, sondern auch der effizienteste.

Das Beispiel Sorgic spricht einerseits für die sportliche Führung um Sportchef Andres Gerber, die im Sommer für Kleingeld einen verlässlichen Super-League-Spieler verpflichtet hat. Anderseits offenbart es die Thuner Problematik: Einen fertigen Torjäger kann sich der FCT nicht leisten. Er muss darauf setzen, dass die Offensivkräfte eine Entwicklung vollziehen, wie dies letzte Saison etwa Ridge Munsy und Roman Buess getan hatten.

Saibene geht das Herz auf

Jeff Saibene empfängt nach dem Training im Medienraum. Der Coach sagt: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Rückrundenstart.» Und nein, die Chancenauswertung seiner Stürmer möchte er nicht bemängeln. «Wir legen den Fokus auf das Positive.» Dann startet Saibene den Beamer, loggt sich im Laptop ein und vollführt eine Videoanalyse. Es sind Sequenzen vom 1:1 letzten Sonntag in Luzern. Stunden zuvor hat Saibene diese auch seinen Spielern präsentiert.

Die Quintessenz: Die Thuner machen vieles gut. Sie lassen wenig zu, weil sie kompakt stehen. Dem Gegner keinen Raum und keine Zeit lassen. Hoch verteidigen. Verlorene Bälle rasch zurückerobern. Einmal sagt Saibene, als er im Standbild die taktische Formation seiner Equipe betrachtet, da gehe ihm als Trainer das Herz auf. «Wir haben uns taktisch enorm verbessert.»

Sein Team erarbeitet sich auch viele Chancen, kommt zum Abschluss. Am Ende der Vorrunde verzeichnete es die drittmeisten Schüsse, liess am zweitwenigsten Abschlüsse zu. Es sind zwar hervorragende Werte, weil die Effizienz der Oberländer aber haarsträubend ist, stimmt das Gezeigte nicht mit dem Tabellenrang 8 überein. So resultierten aus 137 Abschlüssen gerade einmal 25 Tore, der niedrigste Wert der Liga.

Sinnbildlich dafür sind auch die beiden bisherigen Partien gegen den FC Vaduz, der heute beim 100. Heimspiel in der Stockhorn-Arena (17.45 Uhr) gastiert. Beide Male war der FCT klar überlegen, einmal musste er spät den Ausgleich hinnehmen, einmal gewann er knapp. «Wir betreiben einen grossen Aufwand, um am Ende schlecht belohnt zu werden», sagte Rechtsverteidiger Stefan Glarner am Sonntag in Luzern, als die Thuner etliche Gelegenheiten ausgelassen hatten.

Vorzüge im Abwehrverhalten

Das weiss auch Jeff Saibene. Er arbeitet gezielt mit seinen Akteuren, analysiert Szenen. Es geht dabei meist nicht um den Abschluss selbst, sondern um die Sekunden davor. Etwa, dass sich die Angreifer besser abstimmen, der eine den kurzen Pfosten anvisiert, der andere den hinteren. Oder dass die Mittelfeldspieler konsequent in den Strafraum nachrücken. Es sind Details, die, wenn sie richtig gemacht werden, viel verändern können. «Das Wichtigste ist, dass wir zu Chancen kommen», sagt Saibene. «Die Effizienz wird sich bessern.»

Der 48-Jährige, der Thun in Sommer verlassen wird, sucht im Analysetool eine Szene mit Simone Rapp hervor. Sie zeigt, wie der Stürmer nach einer verpassten Gelegenheit sofort umschaltet, in die eigene Hälfte zurücksprintet, die Position eines Mitspielers einnimmt, um dann Momente später bereits wieder im gegnerischen Strafraum aufzutauchen. «Es ist unglaublich, was unsere Stürmer arbeiten», sagt Jeff Saibene. Er möchte sie nicht missen. (Berner Zeitung)