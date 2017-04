Marco Bürki: Drückende Nocken, keine drängende Planung

Eigentlich tönt es nicht so gravierend. «Reizung des Sesambeins am Grosszehengrundgelenk», steht im Verletzungsbulletin von Marco Bürki. Doch genau diese Reizung am linken Fuss hat ihn zuletzt zu einer mehrwöchigen Pause gezwungen. Mit Einlagen hatte er versucht, die Belastung auf den Fuss im Schuh zu verringern und spielte weiter. Die Nocken drückten dabei immer wieder auf dieselbe Stelle des Fusses bis eine Reizung entstand. «Ich dachte, es sei nicht so schlimm», sagt Bürki. Doch irgendwann schmerzte der Fuss so sehr, dass es nicht mehr weiterging.

Es sei nicht einfach, nur zuschauen zu können, sagt Bürki. Er wollte zwar unbedingt wieder auf den Platz zurück. «Aber wenn der Körper Nein sagt, kann man es nicht einfach ignorieren, sonst dauert es nur noch länger.» Am Sonntag im Heimspiel gegen Sion (13.45) dürfte das Warten ein Ende haben. Bürki ist seit gut einer Woche wieder im Mannschaftstraining und bereit für einen Einsatz. Der Münsinger hat gute Erinnerungen an das erste Gastspiel der Sittener in der Stockhorn Arena im November (2:3), schoss er doch sein bisher einziges Saisontor. Damals ritten die Walliser auf einer Erfolgswelle, feierten in Thun den fünften Sieg in Folge, und der neue Trainer Peter Zeidler begeisterte Publikum und Präsident gleichermassen mit offensivem Spektakelfussball.

Der Deutsche ist seit dieser Woche beurlaubt, Sebastien Fournier hat erneut interimistisch übernommen. Videostudium werde als Vorbereitung nun sicher nichts bringen, sagt Bürki schmunzelnd und fügt an, dass, egal wie Sion unter neuer Führung spielen werde, wichtig sei, darauf reagieren zu können. «Nach dem Sieg in St. Gallen haben wir viel Selbstvertrauen, das wollen wir ausnutzen.»

Der 23-Jährige hat sich in Thun zum Stammspieler entwickelt, in dieser Saison lediglich acht Partien verpasst. Sein Leihvertrag mit dem FCT läuft indes im Sommer aus. Wo seine Zukunft liegt – ob in Thun, das eine Kaufoption besitzt, bei den Young Boys, bei denen er noch für ein Jahr unter Vertrag steht, oder gar bei einem anderen Verein –, damit hat sich Bürki noch nicht auseinandergesetzt. «Das Wichtigste war für mich, dass ich wieder gesund werde», sagt er. «Und jetzt hat oberste Priorität, dass wir den Ligaerhalt schaffen.»

Er sei in stetem Kontakt mit den Verantwortlichen in Bern und Thun, mit YB-Sportchef Christoph Spycher ist er freundschaftlich verbunden. «Aber alle verstehen, dass es momentan Wichtigeres zu tun gibt – nämlich sicherzustellen, dass der FC Thun auch nächstes Jahr in der Super League spielt.» (Berner Zeitung)