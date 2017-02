Oft bestraft, aber wichtig fürs Team

In der eigenen Mannschaft sind sie hoch geachtet, der Gegner und dessen Anhänger nerven sich über sie. Spielertypen wie Manuel Neff (Thun) und Marc Hofstetter (Wiki-Münsingen) heben sich von der Masse der 1.-Liga-Spieler ab. Sie können spielerische Akzente setzen, werden jedoch auf dem Eis auch auf der emotionalen und der körperlichen Schiene aktiv. Ihren Namen fallen daher häufiger, wenn der Speaker Ausschlüsse verkündet. In der internen Skorerliste ihrer Teams ­figurieren sie jeweils auf dem achten Platz, bei der Anzahl Strafminuten nehmen sie hingegen die Spitzenposition ein.

Neff und Hofstetter pflegen privat keinen Kontakt untereinander, respektieren sich jedoch als Sportler. «Richte Marc einen Gruss aus», sagt Neff, als er als Erster der beiden telefonisch kontaktiert wird. «Auf dem Eis sind wir auch schon aneinandergeraten», sagt Hofstetter. «Nach dem Spiel ist das jedoch ver­gessen.» Ab heute Abend stehen sich die beiden Stürmer wieder gegenüber, wenn Thun und Wiki-Münsingen im Playoff-Halbfinal aufeinandertreffen.

Der Werdegang der beiden Spieler ist unterschiedlich. Wer mit Neff spricht, erhält Antworten in einem Berndeutsch, das sich von dem in der Region auf­gewachsener Personen kaum unterscheidet. Obwohl er erst als Jugendlicher aus der Ostschweiz nach Bern kam. Als SCB-Elite-Junior spielte er erstmals mit einer B-Lizenz beim EHC Thun, seit 2014 ununterbrochen für die Oberländer. «Ich bin ein Spieler, der die emotionale, kämpferische Seite braucht», sagt Neff.

«Die eine oder andere Strafe setzt es so ab.» Am letzten Dienstag zeigte Neff jedoch auch seine andere Seite. An drei Treffern beim entscheidenden 4:2-Erfolg im fünften Viertelfinal gegen Lyss war er beteiligt. «In dieser Partie habe ich die Skorerpunkte erzielt», sagt Neff. «Letztlich spielt es aber keine Rolle, wer trifft.»

Zu viele Strafen

Marc Hofstetter (27) spricht sehr offen über seine Spielweise. Der Assistenzcaptain von Wiki-Münsingen hat nie für einen anderen Verein gespielt. «Ich war weniger talentiert als andere, auch als Manuel Neff», sagt der Stürmer. «Über eine kampfbetonte Spielweise konnte ich mich durch­setzen. Manchmal ist das positiv und gibt dem Team einen Ruck, manchmal ist das auch negativ.» Hofstetter hat weniger Skorerpunkte als der Thuner in dieser Saison erzielt (13 Hofstetter/17 Neff) und etwas weniger Strafminuten als Neff kassiert (110/137). «Ich habe in diesem Jahr zu viele Strafen erhalten», gibt sich Hofstetter selbstkritisch. «Im weiteren Verlauf der Playoffs will ich das ändern.»

Er absolviert seine letzten Playoffs in der 1. Liga. Hofstetter hat von seinem Vater die Geschäftsführung einer Firma übernommen, die Festzelte und Tribünen an Schwingfesten vermietet und aufbaut. Aus zeitlichen Gründen wird Hofstetter in Zukunft in der 2. Liga spielen. In den nächsten Tagen duelliert er sich aber noch einmal mit Thun und Manuel Neff um den Finaleinzug. Reto Pfister

1. Liga, Gruppe 2. Playoff-Halbfinals. 1. Runde: Brandis - Zuchwil Regio (heute 19.45). Thun - Wiki-Münsingen (heute 20.00). – 2. Runde: Zuchwil - Brandis (Di, 20.15). Wiki - Thun (Di, 20.15). – 3. Runde: Brandis - Zuchwil (Do, 19.45). Thun - Wiki (Do, 20.00). – Weitere Spiele (evtl.): Sa, 4. 3./Di, 7. 3. (Berner Zeitung)