Was von Frauen bleibt

Sie ist achtzig, allein und ein ausgemachtes Miststück: Harriet Lauler (Shirley MacLaine), eine ehemalige Werberin, ist entschlossen, besser in Erinnerung zu bleiben als der Ruf, der ihr anhaftet. Und wer mag es der vermögenden Seniorin verübeln, dass sie zu Lebzeiten ihren eigenen Nachruf in Auftrag gibt?

Als die junge Journalistin Anne (Amanda Seyfried) übernimmt, hat indes niemand Gutes über Harriet zu berichten, worauf die angebliche Giftnudel die Marschroute für ihre gedruckte Ewigkeit selbst bestimmt: Zusammen mit Anne sowie einem schwer erziehbaren Mädchen (Ann Jewel Lee Dixon), das kurzerhand aus dem Heim mitgenommen wird, gehts zu Harriets entfremdeter Tochter (Anne Heche).

Von 2017 nach 1950

Klingt nach gewitztem Generationenporträt? Nun, «The Last Word» entpuppt sich eher als zielgruppenorientierte Egoshow. Der auf ältere Zuschauer zugeschnittene Film macht zwar einiges richtig, was ein gutes Feel-good-Movie ausmacht, aber er macht auch einiges falsch – gerade bei der Hauptfigur, wo einen das Gefühl beschleicht, man werde ohne Warnung vom Jahr 2017 in die Fünfzigerjahre zurückkatapultiert: eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die von Männern aus der Firma gemobbt wird und darauf zum Drachen mutiert?

Mark Pellington (Regie) und Stuart Ross Fink (Drehbuch) reizen das Klischee von der kalten Karrieristin bis zur Schmerzgrenze aus. Dabei wäre es durchaus spannend, dieses gemischtaltrige Frauentrio auf eine allgemeingültige Befindlichkeit abzuklopfen. Doch dann hängt die Nachrufjournalistin bloss poetischen Träumen nach, und beim verhaltensauffälligen Mädchen wurde glatt vergessen, ihr eine Identität mitzugeben.

Bleibt als einziger Lichtblick: Shirley MacLaine. Dieser Ikone schaut man sowohl beim Ausrasten wie beim Wegdämmern gerne zu. Als Harriet einmal in einer Radiostation als DJane vorspricht, um Klassiker aus den Siebzigern aufzulegen, ist plötzlich Witz und Pfeffer im Spiel, wenn eine jüngere DJane grummelt: «Habe ich grade meinen Job an eine 100-Jährige verloren?» Da wird kurz ein Clash der Generationen sichtbar, doch leider bleibts beim zufälligen One-Liner.

Zurück in die Siebzigerjahre

Komödien sind gut, wenn sie wehtun, heisst es. Aber dann gibt es Filme, die irgendwo anfangen und aufhören, und zwischendurch wird nicht klar, wo sie Pfeile (oder Pfeiler) setzen wollten. Letzteres trifft nicht nur auf «The Last Word» zu, sondern auch auf «20th Century Women», ein ebenfalls von einem Mann ­entworfenes Generationendrama über Frauen.

Hier ist die Zeitreise in die Siebzigerjahre nicht nur musikalischer Natur, sondern realer Schauplatz – inklusive gesellschaftlicher Umwälzungen, die alle Figuren betreffen. Der Film von Mike Mills handelt von einer alleinstehenden Mutter (Annette Bening), die Zimmer an verschrobene Figuren vermietet und mithilfe zweier jüngerer Frauen (Elle Fanning, Greta Gerwig) ihren Sohn (Lucas Jade Zumann) zum Mann machen will.

So weit, so löblich. Der kunterbunte Reigen dreht sich um Erziehung, Krankheit, Rebellion, Sex und (wie in «The Last Word») um prägende Songs. Bleibt die Frage: Warum wuseln in diesem Film alle Frauen unablässig um einen Knaben rum, der zudem den Grossteil des Off-Kommentars sprechen darf?

Das ist ein wenig wie bei Woody Allen, und die Mutter bringt es einmal auf den Punkt: «Männer haben das Gefühl, immer alles in Ordnung bringen zu müssen für die Frauen.» Worauf der Sohn antwortet: «Mama, ich bin nicht alle Männer. Ich bin nur ich.» Ähnliches lässt sich auch von «20th Century Women» und «The Last Word» sagen: Es sind gross gedachte Generationenstücke, die aber das Allgemeine nicht finden und somit austauschbare Weiblichkeitsrevuen bleiben.

«The Last Word»:ab 11. 5. im Kino. «20th Century Women»:ab 18. 5. im Kino. (Berner Zeitung)