«Die Frage ist, wie Sie ‹heikel› definieren»

Herr Messerli, das Historische Museum hatte ziemlich Ärger mit einer Ekeko-Statue aus Bolivien. Wie hat Sie der Fall sensibilisiert im Umgang mit Kolonialkunst?

Jakob Messerli: Der Fall hat uns gezeigt, wie wichtig das Gespräch in solchen Fällen ist und wie komplex und zeitaufwendig solche Verfahren sind.

Als wir letztes Jahr über Kolonialkunst sprachen, sagten Sie, für das Museum sei es nicht erste Priorität, die Sammlung nach Provenienzlücken zu durchforsten. Bleiben Sie dabei?

Die Arbeit mit musealen Sammlungen beschäftigt sich immer mit der Herkunft der Objekte, sie ist immer auch Provenienzforschung. Die Sammlungen des Bernischen Historischen Museums umfassen rund eine halbe Million Objekte.

Davon ist bisher allerdings ein beträchtlicher Teil nicht oder mangelhaft erschlossen. Dieses Defizit wird bis 2022 behoben. Kanton, Stadt und ­Burgergemeinde Bern haben uns dafür Ende letzten Jahres über 5 Millionen Franken zur Verfügung gestellt.

Sieht so «Mut zur Verantwortung» aus – so das Motto des Internationalen Museumstags?

Was wäre die Alternative zur Erschliessung der Sammlung? Einfach nichts tun? Es ist halt so, dass die Arbeit an und mit der Sammlung gegen aussen weniger attraktiv ist als weitherum sichtbare Ausstellungen. Wenn sich dann aber beispielsweise die Frage nach den Sammlungszugängen in der Zeit des Nationalsozialismus stellt, fehlen die Grundlagen für fundierte Antworten. Wir fokussieren seit 2010 viel stärker auf die Grundlagen, die Sammlungen.

Was erfahren die Besucher am Museumstag?

Das Bernische Historische Museum geht der Frage nach, was «heikel» im Museum heute bedeutet. Drei Themen werden in Führungen aufgenommen: «Leichen im Keller – Sterbliche Überreste im Museum», «Tatort Kolonien – Aussereuropäisches Erbe» und «Zeitgeschichtliche Archäologie».

Wie viele Objekte aus früheren Kolonialgebieten umfasst die ethnografische Sammlung?

Rund 60 000 Objekte.

Wie viele davon sind heikel?

Die Anzahl weiss ich nicht. Es hängt auch davon ab, wie Sie «heikel» definieren. Am wenigsten wissen wir über Objekte, die als Schenkungen aus Privatsammlungen ans Museum gekommen sind. Hier lässt sich die Herkunft oft nur bis zum Schenker zurückverfolgen. Unsere ethnografische Sammlung besteht allerdings in der grossen Mehrzahl aus Objekten der Alltagskultur und enthält vergleichsweise wenig Objekte, die in anderen Institutionen als «aussereuropäische Kunst» bezeichnet werden.

Können Sie Beispiele nennen?

Wir haben einen Bestand von rund 850 Objekten aus Afrika, die durch den Berner Reiseschriftsteller René Gardi ans Museum gekommen sind. Er hat sich auf seinen Reisen in den 1950er- und 1960er-Jahren stark für die Handwerkstechniken in Afrika interessiert und diese mit Objekten dokumentiert.

Ich würde diese Objekte nicht als heikel bezeichnen, aber der Kontext, in dem der weisse Europäer Gardi diese Gegenstände damals erworben hat, war kolonial geprägt. Ein anderes Beispiel: Der Berner Albrecht Herport war im 17. Jahrhundert Soldat in niederländischen Diensten. Er hat unter anderem einen Dolch aus Java mitgebracht und ihn 1692 der Stadt Bern geschenkt. Dieser Dolch ist noch heute in unserer Sammlung.

Und, ist der Dolch heikel?

Es ist in einem kolonialen Kontext und womöglich in einem Unrechtskontext in den Besitz von Herport gelangt. Aber auch mit aufwendiger Forschung werden Ort und Umstände des Erwerbs nicht aufzuklären sein.

Hat Ihr Museum schon einmal von sich aus für die Rückgabe eines Objekts gesorgt?

Nein. Es sind uns allerdings auch in unseren Sammlungen keine Objekte mit Hinweis auf einen Unrechtskontext bekannt. Das kann sich natürlich im Laufe der Sammlungserschliessung ändern. Dann werden wir diesen Hinweisen nachgehen müssen.

Bernisches Historisches Museum, Bern. Am internationalen Museumstag vom 21. Mai ab 11h div. Führungen. (Berner Zeitung)