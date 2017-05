Ehemaliger US-Präsident wird zum Krimi-Autor

Der frühere US-Präsident Bill Clinton wird gemeinsam mit dem Erfolgsautoren James Patterson einen Thriller schreiben. Das Werk wird den Titel «The President is Missing» tragen, teilten die Verlage Alfred A. Knopf und Little, Brown und Co. heute der Nachrichtenagentur AP mit. Erscheinen soll das Buch im Juni 2018.

Der Thriller stelle «eine einzigartige Mischung aus Intrigen, Spannung und einem sich hinter den Kulissen abspielenden globalen Drama in den höchsten Korridoren der Macht» dar, hiess es in einer Erklärung der Verlage. In dem Buch komme Insiderwissen vor, das nur ein Präsident haben könne.

Für Clinton ist es das erste fiktionale Buch. Er ist mit Patterson gut befreundet. Die beiden haben denselben literarischen Vertreter, Robert Barnett. (nag/dapd)