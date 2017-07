Fa kiu (4)

Fortsetzung von Folge 3

Nachdrängeln ist eins der verabscheuungswürdigsten Verbrechen überhaupt. Im Gegensatz zum klassischen Vordrängeln braucht es dafür einen Komplizen, der dem Drängler erlaubt, sich hinter ihm anzustellen. Für Nachdrängelkomplizen gibt es einen eigenen Kreis der Hölle – rückgratlose Schleimer sind das, die ohne Nachteil für sich selbst die armen Teufel hinter sich ins Unglück stürzen. Nachdrängeln hat im komplexen sozialen Gefüge einer Schule verheerende Folgen.

Ich habe Jungs gesehen, die sich so verzweifelt beliebt machen wollten, dass sie in der Nacho-Schlange fünf oder sogar sechs von den coolen Schülern nachdrängeln liessen, wobei jeder Nachdrängler selbst auch wieder ein potenzieller Nachdrängelkomplize wurde und das Ganze völlig ausartete. Einmal stand ich an vierter Stelle und musste dann hilflos zusehen, wie der Anfang der Schlange plötzlich wucherte wie ein Tumor und ich auf einmal Nummer fünfunddreissig war. Und natürlich bekam Kind Nummer vierunddreissig die allerletzten Jalapeños serviert. Ja, ich habe schon geweint in der Nacho-Schlange. Aber nie bin ich so tief gesunken, dass ich mich als Nachdrängelkomplize hergegeben hätte.

Der Mittagspausen-Schulhof war eine Steppe mit streng durch Bänke abgetrennten Stammesterritorien: Es gab die Coolen – hauptsächlich Asiaten, einige wenige Schwarze und Latinos und ein, zwei Weisse, die aus irgendeinem Grund als cool genug angesehen wurden. Dann das Frischfleisch (will heissen: frisch importiert – den Namen hatten sich natürlich die Coolen ausgedacht), die ausschliesslich Schwarz und Weiss trugen und sich Socken unter die Zunge ihrer ­K-Swiss-Schuhe stopften. Dann gab es noch die Russen (die nicht zu den Weissen gezählt wurden), mehrere Sorten Nerds (Musiknerds, Wissenschaftsnerds und Theaternerds, obwohl die meisten von denen eh drinnen assen) und dann noch die sogenannten AZN-Pryde-Girls (Mädchen, die die Jahrbuchseiten ihrer Freundinnen mit selbstgezeichneten Bildern von Anime-Figuren oder Bands wie The Tiger Lilies verschönerten). Hier und da gab es Überlappungen zwischen den einzelnen Cliquen, aber im Grossen und Ganzen standen die Grenzen fest und wurden gewahrt.

Wenn es aber einen Klebstoff gab, der dieses fragmentierte soziale Universum zusammenhielt, dann war es Hip-Hop. Natürlich teilten wir noch andere kulturelle Bezugspunkte – Gap, das Einkaufszentrum in Stonestown, die Giants und die Niners, Pokémon und Hello Kitty –, aber die am weitesten verbreitete gemeinsame Sprache war Rap. An der ­Estacada erinnerten uns eigentlich nur zwei Dinge regelmässig daran, dass wir alle Menschen waren: Wenn man einen Sender im Radio einstellte, dann 106,1 FM – Hip-Hop und R’n’B auf KMEL. Und wenn sich am Ende der Mittagspause die Möwen auf dem Schuldach zusammenrotteten, um sich über unsere Essensabfälle herzumachen, kämpften wir alle im selben Krieg und rannten, während um uns herum die Bomben niedergingen, gemeinsam in Deckung.

In der achten Klasse schenkten mir meine Eltern zu Weihnachten einen riesigen schwarzen Ghettoblaster von Sony. Ich nahm das Ding jeden Tag mit in die Schule, schob es während des Unterrichts unter mein Pult, wenn die Lehrer das erlaubten, verstaute es diagonal in meinem Spind, wenn nicht, schleppte es in den Pausen mit mir herum und liess ununterbrochen Nellys Album «Country Grammar» laufen. Das war die erste CD, die ich mir bei Tower Records auf der Columbus Avenue kaufte. Bald folgten Platten von Mystikal, Eminem, OutKast, Roy Jones Jr., Jadakiss und Cam’ron.

Nach der Schule schaute ich mir auf BET die Show 106 & Park an, völlig elektrisiert von den wöchentlichen Freestyle-Friday-Battles. Und als in dem Jahr auch noch MC Jin, ein Amerikaner chinesischer Herkunft aus Queens, der in einem Mix aus Englisch und Kantonesisch rappte, sieben Mal hintereinander den Freestyle Friday gewann und als erster asiatischer Solorapper von einem grossen Plattenlabel unter Vertrag genommen wurde, rastete die Estacada komplett aus. Ich liebte die Wortspiele beim Rap, die Aussenseiter-Romantik und die Tatsache, dass man seinen Feinden mit der Kraft seines Geistes entgegentreten konnte. Ich hatte das Gefühl, im Hip-Hop endlich mein Ding gefunden zu haben. Mit zwölf konnte ich aber natürlich noch nicht zwischen den Texten und dem Lebensstil unterscheiden und lernte Lyrics übers Kokaindealen, über Armut, Mord und schmutzigen Sex auswendig, als wären es Bibelverse. Es waren Botschaften aus einer Welt, die mit der meinen nichts zu tun hatte und in der ein falscher Schritt weit schlimmere Konsequenzen hatte als ein Gang ins Büro des Direktors.

Es gab damals wenig Gelegenheiten, meine Rap-Künste vorzuführen, aber eine fand ich doch: Ich wollte den Schulball nutzen, um mir ein völlig neues Image zuzulegen. Der Tag kam. Der DJ, ein älterer Cousin unserer Schülerratspräsidentin, fuhr in einem Honda Civic mit selbst angeschraubten Spoilern auf dem Schulparkplatz vor und fing an, mit seinen Freunden sein Equipment auszuladen. Während sie Kartons mit Schallplatten, alte Turntables mit Riemenantrieb, ein Mikro und jede Menge Kabelsalat reinschleppten, verwandelten die Mädels vom Schulballkomitee die stinkende, abgeranzte Turnhalle in eine stinkende, abgeranzte Turnhalle voller Luftschlangen und Ballons.

Nach und nach trafen die ersten Schüler ein, und der DJ begann mit seiner sorgfältig zusammengestellten Playlist aus Hip-Hop und R’n’B aus den aktuellen Top 40. Die Coolen versuchten sich in der Mitte der Tanzfläche an Freakdance, wir Gemeinsterblichen bildeten einen lockeren Kreis um sie, die Jungs auf der einen, die Mädchen auf der anderen Seite. Als die Stimmung auf dem Höhepunkt war, legte der DJ eine langsame Nummer von K-Ci & JoJo auf, und jeder Junge steuerte schnurstracks auf das Mädchen zu, in das er verknallt war und dessen Aufenthaltsort in der Turnhalle er den ganzen Abend im Auge behalten hatte. Ich genoss die dreieinhalb Minuten mit Valeries Kopf an meiner Schulter und ihren Brüsten an meinem Hemd – bis das Lied zu Ende war, wir verschämt auseinandertraten und sich die Geschlechter wieder trennten wie Wasser und Öl.

Nach diesem Tanz war dann mein grosser Moment gekommen. Als der DJ gerade abgelenkt war, schnappte ich mir das Mikro und freestylte so lange ich konnte, rappte vor meinen verwirrten Mitschülern gegen das gerade laufende Lied an, bis mir der DJ den Ton abdrehte und sich sein Mikro zurückholte.

