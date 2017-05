Fuchs, wer hat die Kunst gestohlen?

Das Thema Kunstraub beschäftigt die Gemüter. In Bern etwa, weil das Kunstmuseum die Gurlitt-Sammlung mitsamt vereinzelten Raubkunstwerken aus dem Zweiten Weltkrieg geerbt hat. In Neuenburg, weil das Völkerkundemuseum die Sammlung nach Gegenständen durchforstet, die unter fragwürdigen Umständen eingeführt wurden. In Genf, weil Zollwächtern denkmalgeschützte Kulturgüter aus Krisenregionen ins Netz gehen.

Der Klee ist weg!

Kunstraub, in welcher Form auch immer, gab es, gibt es, wird es wohl immer geben – das wissen die Grossen, aber auch die Kleinen, denn ob «die glorreichen 7» oder «Kommissar Kugelblitz»: Kinderbuchhelden heften sich regelmässig an die Fersen von Kunsträubern. Das Thema ist so spannend, dass diesen Frühling gleich mehrere Kinderbuchautoren ihren jungen Lesern entsprechende Geschichten erzählen. Zum Beispiel der Deutsche Ingo Siegner.

Der Detektiv-Fuchs sucht in «Kunstraub im Museum» ein Klee-Gemälde.

Er schickt seinen kleinen Helden der «Erdmännchen Gustav»-Reihe in «Kunstraub im Museum» auf die Suche nach einem Paul-Klee-Gemälde. Gestohlen wurde es nicht aus dem Berner Zentrum Paul Klee, sondern aus dem Sprengel-Museum in Hannover. Verdächtigt werden Zootiere, die vom schlauen Detektiv-Fuchs verhört werden. Tönt so abstrus wie ein Action-Painting-Gemälde? Ist es auch. Da sind so kinderunfreundliche Sätze drin wie: «Das ist expressionistische Farbfeldmalerei. Die beiden Farbflächen in der Mitte stehen für das gleissende Mittagslicht der Sonne. Alle anderen Farben werden an den Rand gedrängt.» Der 6-jährige Neffe findet die Beschreibung beim Zuhören jedenfalls wenig unterhaltsam.

Lieber weniger Worte, dafür die Kunst sprechen lassen. So macht es der indonesisch-holländische Illustrator Thé Tjong-Khing. «Kunst mit Torte»: Der ­Titel allein deutet nicht aufs Thema hin. Im Gegenteil, er wirkt etwas dada. Konkreter wird Tjong-Khing zwischen den Buchdeckeln. Da wird ein Bild aus einem Museum gestohlen, und vom schockierten Schwein über den bewaffneten Hund bis zur empörten Katze jagt eine ganze Horde tierischer Gestalten den Dieb. Die Verfolgung führt nicht nur über mehrere textlose Buchseiten, sondern auch gleich durch die Kunstgeschichte der Moderne.

Durch Van Goghs Kornfelder, Dalís Uhrenlandschaft oder Kandinskys Garten. Je mehr Kunstwerke die Betrachter kennen, umso mehr liebevolle Details werden sie ausfindig machen. Ein Buch, an dem man sich nicht sattsehen kann – ganz wie bei einem guten Gemälde.



Ingo Siegner:«Erdmännchen Gustav. Kunstraub im Museum», cbj, 40 Seiten.

Thé Tjong-Khing:«Kunst mit Torte», Moritz-Verlag, 32 Seiten. (Berner Zeitung)