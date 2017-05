So wohnten die Bauern

Wie brachten die Bauern das Heu vom Obergaden zum Vieh in den Stall? Trugen sie es über eine Aussentreppe, oder warfen sie es durch ein Loch? Wie stellte man vor 300 Jahren eine Hochstud auf? Oder: Aus welcher Zeit­epoche stammt ein Bauernhaus, wenn der Dachstuhl keinen Russ aufweist?

Es gibt Menschen, die beschäftigen sich professionell mit solchen Fragen. Die Bauernhausforschung ist seit den 1960er-Jahren fest etabliert: Damals erschienen mit Graubünden I und II die ­ersten beiden Bände von «Die Bauernhäuser der Schweiz». Die Buchreihe ist noch nicht fertiggestellt, erst 2018 soll es so weit sein: Dann wird sie 40 Bände umfassen, je um die 500 Seiten lang. Ein fast nicht zu überblickendes Inventar.

Richard Weiss, das Vorbild

Da hielt es Volkskundler Richard Weiss bedeutend schlanker. Sein 1959 erschienenes Werk «Häuser und Landschaften der Schweiz» umfasst knapp 370 Seiten. Es ist bis heute Pflichtlektüre für alle Bauernhausforscher. Das Werk gibt als einziges einen Überblick über den ländlichen Baubestand der ganzen Schweiz. Weiss betrieb Feldforschung, reiste im ganzen Land herum, sprach mit Bauern, dokumentierte und fotografierte.

«Er schreibt über Baustoffe und Bauweise in bis heute gültiger Weise», sagt Heinrich-Christoph Affolter. Affolter ist Bauernhausforscher bei der Denkmalpflege des Kantons Bern. Weiss steht ihm täglich zur Seite. «Ich habe meinen Weiss im Büro versteckt, sodass man ihn nicht auf Anhieb sieht», sagt Affolter. Aus jahrelanger Erfahrung weiss er: «Das ist ein Buch, das man einander gern aus dem Büro stibitzt.» Die wenigen Exemplare, die sich noch bei der Denkmalpflege befänden, seien an zwei Händen abzählbar. Darum begrüsst Affolter sehr, dass «Häuser und Landschaften» nun neu aufgelegt wird.

Ausser dem Cover und zwei Vorworten wird sich das Buch nicht vom Original unterscheiden. Um Kosten zu sparen, wurde nachgedruckt und nicht neu aufgesetzt. Die Formulierungen vom früh verstorbenen Weiss wurden erhalten, das Layout kommt so karg daher wie 1959. Bebildert ist das Buch nicht mit Fotos, sondern mit Karten und Zeichnungen von Hans Egli. Er fertigte viele Skizzen nach Fotos von Weiss an. «Der Inhalt des Buches ist nicht veraltet», sagt Bauernhausforscher Affolter. So stelle Richard Weiss zum Beispiel sehr schön nach, wie sich die bäuerliche Küche verändert habe: Zuerst habe es eine offene Feuergrube gegeben, dann sei das Feuer immer weiter hinaufgerückt, bis es am Schluss zum geschlossenen Kochherd gekommen sei.

Holz zu Holz, Stein zu Stein

Auch Benno Furrer, der als Leiter der Schweizerischen Bauernhausforschung die 40 Bände «Bauernhäuser der Schweiz» verantwortet, nimmt Weiss oft zur Hand. «Seine Sicht war ganzheitlich, er brachte die Leute in Bezug zu den Gebäuden», sagt er.

Und ganz wichtig: Im Gegensatz zu früheren Forschern blieb er sachlich: Er führte die verschiedenen Bauernhaustypen nicht auf die ethnische Herkunft der Bewohner zurück, sondern auf praktische Gründe: Wo es Holz gab, baute man mit Holz, wo es Stein gab, mit Stein. Wer Weiss liest, kann die Struktur der Schweizer Bauernhäuser bis heute verstehen – von der Dachform bis zum Baumaterial.



Richard Weiss:«Häuser und Landschaften der Schweiz», Haupt; Buchvernissage: Donnerstag, 4. Mai, 19 Uhr, Buchhandlung Haupt, Falkenplatz, Bern. Reservation: 031 309 09 09. (Berner Zeitung)