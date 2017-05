Tannen gehören nicht aufs Grab

Der Schauspieler Joachim Meyerhoff hat mit seinem auf sechs Bände konzipierten autobiografischen Projekt «Alle Toten fliegen hoch» grossen Erfolg auf dem Buchmarkt wie auch beim Vortrag auf der Bühne. Sein Kollege Stephan Lohse (Schaubühne, Thalia-Theater, jetzt frei) legt nun ebenfalls einen Roman vor. Er ist weniger vom eigenen Erleben inspiriert als von der Atmosphäre der Zeit, in der er aufwuchs, den frühen Siebzigern. Es ist auch ein sehr viel stilleres Buch, und man kann – oder möchte – sich ihren Autor auch nicht als dessen rampensäuischen Performer vorstellen.

«Ein fauler Gott» erzählt vom achtjährigen Jonas, der eines Tages im Schwimmbad einen rätselhaften Anfall bekommt und kurz darauf im Krankenhaus stirbt. Am Tag danach setzt der Roman ein. Er beschreibt das, was man landläufig das «Trauerjahr» nennt und von dem man meint, dass es diese Zeit, ein Jahr, brauche, um den Verlust zu verkraften. Dieses Trauerjahr durchleben Jonas’ Mutter Ruth und der elfjährige Ben, sein Bruder. Die Familie ist bereits beschädigt, weil «Pappi» ausgezogen ist und nun in einer anderen Stadt lebt, mit einer neuen Frau und bald auch einem neuen Kind. Ruth und Ben sind dagegen einer weniger und umso stärker aufeinander angewiesen.

Der Elfjährige baut den Tod in sein halb kindlich-magisches, halb schon «aufgeklärtes» Weltbild ein.

Dabei treibt der Verlust, den sie gleich schmerzhaft, aber doch sehr anders erleben, sie erst mal auseinander. Und dieses «sehr anders» setzt Stephan Lohse auf so behutsame wie eindringliche Weise um. Die Mutter versucht sich in aktiver Auseinandersetzung mit dem Unfassbaren: Sie sucht ominöse Orte auf, Schwimmbad, Krankenhaus, Arztpraxen, Friedhof, putzt und räumt manisch auf, streitet mit Ben (den sie heimlich beneidet), betrinkt sich und widersteht mehrfach nur knapp der Versuchung, dem toten Kind zu folgen.

Zugleich beobachtet sie sich selbst reflektiert und formuliert den nicht vom Fleck kommenden Trauerprozess. So klingt das nach sieben Wochen: «Sie hat erwartet, in der Trauer um ihren Sohn zu etwas Wesentlichem vorzudringen. Doch stattdessen brachte die kränkelnde Normalität der letzten Wochen nur Überdruss hervor und die matte Erkenntnis, dass Jonas nicht mehr da ist. Ruths Leben ist zum Stillstand gekommen und in eine Anhäufung leerer Augenblicke von nagender Belanglosigkeit zerfallen. Ihre Trauer bleibt unfertig, sie formt sich nicht und findet kein Mass.»

Bens Trauer ist naiver, wie sollte es bei einem Elfjährigen anders sein. Er baut den Tod in sein halb kindlich-magisches, halb schon «aufgeklärtes» Weltbild ein. Das ist rührend, zuweilen auch komisch. Der Autor fühlt sich auf fast unheimliche Weise in dieses Schwellen­alter ein.

Auf Trostgeschichten von Engeln, die Gott brauche, warum er auch Jonas «zu sich geholt» habe, reagiert Ben trotzig-aggressiv («fauler Kackgott»), bei der Frage der Grabbepflanzung geradezu naturalistisch: Tannen sind Pfahlwurzler, sie würden Jonas durchbohren; infrage kämen nur Flachwurzler wie Fichten, klärt er die Mutter auf.

Die Erinnerung schwindet

Das Verhältnis der beiden kehrt sich manches Mal: wenn Jonas versucht, die Mutter abzulenken, sie zum Lachen zu bringen (die Leser bringt er zumindest zum Lächeln, immer wieder). Wenn er sie pflegt, als sie mit schwerer Angina darniederliegt, und dafür die Schule schwänzt. Vor allem aber, weil er das Leben, das einfach weitergeht, als ob nichts wäre, an sich heranlässt.

Es gibt schliesslich einiges zu tun und zu lernen: Da ist die Schule mit gemeinen oder hysterischen Lehrern. Da sind Fussball und Fernsehen. Da ist Chrisse, ein neuer Freund, mit dem er erstmals und schamhaft unter die Gürtellinie blickt, und dessen ältere Schwester, eine Bikinischönheit. Da ist Dagmar, mit der Ben den ersten Kuss tauscht. Da ist Karl May, den er erst langweilig findet, dann aber so spannend, dass er auch die Zeit im Kindererholungsheim im Schwarzwald übersteht. Karl May – der bietet auch Identifikations- und Spielvorlagen, um von sich selbst abzulenken. In Bedrängnissen verwandelt sich Ben in einen Roboter und gibt seinen Körper-, nein, Maschinenteilen Befehle.

Bei all dem schwindet die Erinnerung an den toten Bruder, der bald nur noch aus Einzelheiten und kleinen Szenen besteht, die zu keiner Person mehr zusammenfinden wollen. Und die Mutter «erinnert sich an Jonas mittlerweile nur noch als Ursprung einer endlosen Stille.»

Stephan Lohse hat über den doppelten Ablauf dieses Trauerjahrs ein Netz von Motiven gewebt, das dem Geschehen eine gewisse symbolische Überhöhung verschafft. Vor allem aber lässt er die Atmosphäre der 70er-Jahre aufleben, wie sie ein Elfjähriger erlebt; sei es mit Sprüchen wie «Debededehakape» («Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen»), sei es mit halbverstandenen Nachrichtenschnipseln – Ben und Chrisse diskutieren über den Weihnachtsmann und spielen Baader-Meinhof-Bande. Und irgendwann, nach einer heftigen Katharsis, ist auch die Mutter über den Berg. Passenderweise in der Schweiz.

(Tages-Anzeiger)