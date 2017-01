Tod eines Multitalents

Er war zeitlebens ein streitbarer Autor. Als John Berger 1972 für seinen Kultroman «G» den Man-Booker-Preis bekam (die wichtigste britische Literaturauszeichnung), löste er einen Eklat aus: Berger stiftete die Hälfte des Geldes der afroamerikanischen Black-Panther-Bewegung in den USA. Damit wandte er sich gegen die Geschäftspolitik eines Lebensmittelgrosshändlers, der die Auszeichnung stiftete.

Berger, 1926 in Hackney (London) geboren, begann als Maler und Kunstkritiker. Als sein Buch «Die Spiele» in den Fünfzigerjahren wegen vermuteter prokommunistischer Tendenzen vom Markt genommen wurde, verliess Berger aus Protest Grossbritannien.

Er lebte zeitweilig in der Westschweiz und schrieb mit Alain Tanner die Drehbücher zu dessen wegweisenden Dramen «La Salamandre» (1971) und «Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000» (1976). In den Siebzigerjahren liess sich Berger im französischen Bergdorf Quincy nieder, wo er bis zu seinem Tod lebte. Ein Filmporträt über ihn («The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger») feierte 2016 auf der Berlinale Premiere.

Berger hinterlässt drei Kinder, darunter den Schweizer Filmregisseur Jacob Berger, der zuletzt den Spielfilm «Un juif pour l’exemple» (2016) über den Mord an einem jüdischen Berner Viehhändler drehte. (zas)