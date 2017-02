Wie Ludwig Gurlitt Karl May zu Hilfe eilte

Von einem Schwindler geschrieben, durchsetzt von Gewaltszenen und wahnsinnig süffig: Die Abenteuerromane von Karl May (1842–1912) galten als Schund. Und Schundliteratur war für die Jugend fast so gefährlich wie die aufkommenden Kinematografen. Die Bedrohung schien so gross, dass im Kanton Bern 1916 ein Gesetz gegen beides per Volksabstimmung angenommen wurde.

Karl May war selbst schuld, dass er ins schiefe Licht geriet, zumindest zum Teil. Als Jugendlicher führte er das Leben eines Kleinkriminellen. Wegen sechs stibitzter Kerzen flog er vom Lehrerseminar, wenig später scheiterte seine pädagogische Karriere definitiv, nachdem er eine Taschenuhr geklaut hatte. 1870 musste er wegen diverser kleiner Delikte für vier Jahre ins Gefängnis. Dann wurde er Autor.

200 Millionen Bücher

Und was für einer: der erfolgreichste Romanautor im deutschsprachigen Raum. «Winnetou» und die anderen Reise­berichte fanden immer mehr begeisterte Leser – durch die Decke ging Mays Erfolg allerdings erst nach seinem Tod. 200 Millionen Karl-May-Bücher wurden insgesamt abgesetzt.

Nur Krimiautorin Agatha Christie und Joanne K. Rowling («Harry Potter») haben mehr Romane verkauft als Karl May. Dass es so weit kommen konnte, lag an Mitstreitern, die im leidenschaftlich geführten Intellektuellenzwist um Karl May eine Lanze für ihn brachen.

Ein Fall für Gurlitts

Am Streit beteiligt: zwei Gurlitts. Der Grossvater und der Grossonkel von Cornelius Gurlitt (1932– 2014), der die Kunstsammlung seines Vaters Hildebrand per Testament dem Kunstmuseum Bern vermacht hat. Grossvater Cornelius Gurlitt half mit, Karl May in Ungnade zu stürzen. Der andere, Grossonkel Ludwig Gurlitt, trug massgeblich zur Rehabilitierung bei.

Dass die Gurlitts im May-Streit zwischen konservativ-prüden und progressiven Gelehrten kräftig mittaten, ist kein Zufall. Die Familie von Wissenschaftlern, Malern und Komponisten genoss im 19. Jahrhundert und bis zum Zweiten Weltkrieg hohes Ansehen.

Gurlitt, der Gegner

Zunächst nahm sich Cornelius Gurlitt (1850–1938) des Autors an. 1904 wandte sich der Kunsthistoriker und spätere Rektor der Technischen Universität Dresden ans sächsische Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts. Gurlitt war zu Ohren gekommen, dass sich Karl May ungerechtfertigterweise mit einem Doktortitel schmückte. Das teilte er dem Ministerium mit.

Die Antwort kam, etwas ­umständlich formuliert, aber unmissverständlich. Es gebe keinen Grund zur Annahme, dass der Vorwurf nicht stimme, schrieb das Ministerium – und ermächtigte Cornelius Gurlitt, «dies in geeigneter Weise in die Oeffentlichkeit gelangen zu lassen».

Das tat der Professor. Er beschrieb den Schwindel in zwei Dresdener Tageszeitungen. Karl May behauptete danach, sein Verlag Münchmeyer benutze den Titel gegen seinen Willen. Ausserdem schrieb er Cornelius Gurlitt gehässige Briefe, worauf dieser mit einer Ehrverletzungsklage drohte.

Gurlitt, der Helfer

Dass ausgerechnet sein Bruder Ludwig (1855–1931) später Stellung für Karl May bezog, führte zu Spannungen in der Familie Gurlitt. Ludwig Gurlitt genoss als Reformpädagoge ebenfalls Einfluss. Er verachtete die autoritäre Pädagogik seiner Zeit und propagierte das individuelle Lernen und die Entwicklung der Persönlichkeit.

Seine Schüler in Berlin-Steglitz gründeten die Wandervogelbewegung, die für diverse Bewegungen von Freikörperkultur bis Pfadfinder wichtige Impulse setzte.

Gurlitt veröffentlichte 1918 die Streitschrift «Gerechtigkeit für Karl May!». Im Vorwort schreibt er: «Kurz vor seinem Tode wandte sich der Schriftsteller Karl May an mich mit der Bitte, mich seiner seit Jahren hart verfolgten Ehre anzunehmen.» Das tat Gurlitt, ­indem er auf 176 Seiten darlegte, ­inwiefern die Gegner im Streit um Gut oder Böse danebenlagen.

Fataler Nekrolog

Stein des Anstosses war nicht der Einsatz seines Bruders, sondern der Nekrolog auf Karl May von Professor Alfred Kleinberg. 1913 hatte er diesen im «Biographischen Jahrbuch und deutschen Nekrolog» veröffentlicht.

Eigentlich einer sachlichen Sprache verpflichtet, schrieb Kleinberg in diesem Nachruf über Mays Bücher: «Sie reihen ohne notwendige innere Verbindung, doch geschickt mit dem Stoffhunger ­anspruchsloser Leser rechnend, eine Unzahl von Abenteuern aneinander.»

«Mays Bücher ­reihen ohne notwendige innere Verbindung, doch geschickt mit dem Stoffhunger anspruchsloser Leser rechnend, eine Unzahl von Abenteuern ­aneinander.»Professor Alfred Kleinberg

Er prangerte seine Aufschneiderei an (May hatte behauptet, sowohl Kara ben Nemsi Effendi als auch Old Shatterhand zu sein) – und schloss: «Auch seine glatte, aber breite, charakterlose und oft flüchtige Sprache empfiehlt ihn nicht.»

Pädagoge Ludwig Gurlitt fand: «Wer schimpft, hat in der Regel unrecht» und stellte ausführlich dar, dass die packenden Abenteuer die Jugend nicht gefährdeten, sondern, ganz im Gegenteil, zu einem gesunden und aktiven Leben in der Natur verleiteten.

«Wer schimpft, hat in der Regel unrecht.»Pädagoge Ludwig Gurlitt

Uneinige Gurlitts

Doch die Absicht Ludwigs rief schon Jahre vor der Veröffentlichung seines Buches Bruder Cornelius auf den Plan. Er nahm die Machenschaften seines Bruders persönlich und bat ihn in einem Brief, dies zu unterlassen. Ludwig antwortete: «Es wird überall schauderhaft gelogen! – und geheuchelt! Dass der dem Gefängnis entlassene May in seiner Not auch sexuell Bedenkliches für Geld lieferte, will ich gern glauben.

Tadeln darf ihn dafür nur, wer ihm behilflich gewesen wäre, auf anderem Wege Geld zu verdienen. [...] Du bittest mich dringend, nicht für ihn einzutreten. Weshalb? Deinetwegen? Dein Name steht ganz ausser dem Spiele. Meinetwegen? Ich bin gewohnt, meine eigenen Wege furchtlos zu gehen.»

Nationalistisch motiviert

Auch Ludwig gab gegenüber seinem Bruder Vorbehalte gegen Karl Mays Unterhaltungsromane an, die der glühende Nationalist aber – antisemitisch motiviert – relativierte: «Ich sehe vielen Kitsch, aber das Volk ist für Höheres nicht reif, und der Kitsch ist immer noch besser als die ­ganze moderne Judenliteratur, die anti-deutsch ist und uns um alle nationalen Werte betrügt.»

Doch Kitsch hin oder her: Ludwig Gurlitt wurde nach Karl Mays Tod zum glühenden Verehrer und schrieb Aufsätze in Karl-May-Jahrbüchern, bis er 1931 starb. Der Schundverdacht fiel nach und nach ab von Karl May, auch dank einem Gurlitt. Der Weg war geebnet für den späten Karl-May-Boom.

Spätestens als in den 1960er- und 1970er-Jahre die Verfilmungen mit Pierre Brice als Winnetou ins Kino kamen, war May der ­unbestrittene Held im Kinder­zimmer.

«Der Gurlitt-Komplex – Bern und die Raubkunst» (Chronos-Verlag) von Oliver Meier, Stefanie Christ und Michael Feller erscheint Mitte März. (Berner Zeitung)