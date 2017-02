Alles andere als langweilig

Manchmal kommt tatsächlich «the Best from the West», wie Anfang Monat das Motto des diesjährigen Gourmet-Festivals in St. Moritz verhiess. Zumindest was die vegane Küche von Tal Ronnen aus Los Angeles angeht. Wer die fleischlose Küche bisher mit Abstinenz oder Langeweile gleichsetzte, wird vom amerikanischen Spitzenkoch eines Besseren belehrt. Spitzbübisch lächelt er hinter seinen Brillengläsern hervor, sitzt relaxt in der Lobby des Badrutts’ Palace und beantwortet die Fragen mit ruhiger Stimme. Wieso die vegane Küche derzeit einen solchen Hype erlebe, erklärt er sich damit, dass es viele Diäten gebe, die kommen und gehen. «Die vegane Küche aber hat einen anderen Ansatz. Den Leuten geht es um die Umwelt, die Tiere. Deshalb ist diese Küche so populär.»

Dieser Küchentrend ist längst in der Schweiz angekommen. Und auch die Restaurants reagieren darauf. Reine vegane Lokale kann man hierzulande zwar noch an einer Hand abzählen. Aber gemäss den aktuellsten Erhebungen von Gastro Suisse hatten 2015 schon gut zehn Prozent aller befragten Restaurants und Hotels vegane Gerichte auf ihrer Karte.

Verständnis für Vorbehalte

Dennoch haben noch viele Köche – und auch Gäste – Vorbehalte gegenüber der veganen Küche. Das wundere ihn nicht, meint der Koch, der in Los Angeles das Restaurant Crossroads führt, «wenn Gemüse meist einfach gedämpft oder aus dem Salzwasser auf den Tisch kommt». «Wir hingegen versuchen, aus jedem Gemüse, das Bestmöglichste herauszuholen. Wir verarbeiten es auf verschiedenste Arten, räuchern, trocknen oder legen es ein, sodass wir unterschiedliche Texturen bekommen.»

Dieses Spiel beherrscht er absolut perfekt, wie etwa mit den Artischockenaustern, garniert mit schwarzem Kaviar, die er im Badrutts’ Palace während des Gourmet-Festivals servierte. Dieses Gericht mit dem nicht ganz ernst gemeinten Namen erinnert vom Aussehen und Geschmack tatsächlich an eine Auster. Auf einem Blatt drapiert Ronnen einen Klecks Artischockenpüree und garniert das Ganze mit pechschwarzem Seetangkaviar. Ein Duft von Meer und eine Textur, die dem Original in nichts nachsteht. Auch bei den Agnolotti würde man nie denken, dass sie rein vegan sind. Sogar die Ricottafüllung hat den richtigen Biss, obwohl sie mit Mandelmilch hergestellt wurde.

«Ich will dem Gemüse zu einer eigenen Glanzstunde verhelfen.»



Tal Ronnen

Die Herausforderung, alles ohne Fleischbouillon, Eier, Butter oder Rahm zu kochen, meistert Tal Ronnen bravourös. Ja, es scheint ihm richtig Spass zu machen, genau diesen Effort zu zeigen. «Ich möchte Gerichte erschaffen, von denen jeder denkt, dass sie in veganer Form gar nicht schmecken können.» Natürlich sei das extrem aufwendig, gesteht Ronnen, der nach der Highschool entschloss, fortan nur noch vegan zu leben.

Anfangs eine harte Zeit, habe er doch einfach herkömmliche Gerichte, nur eben ohne Fleisch, serviert bekommen, wie er in seinem Kochbuch «Cross­roads – vegan trifft mediterran» beschreibt, das seit kurzem auch auf Deutsch erhältlich ist. Und so setzte er sich zum Ziel, vegane Gerichte zu kreieren, die genauso lecker sein sollten wie die, die er früher als Fleischesser so mochte. Dabei sehnte er sich nicht etwa nach den tierischen Produkten.

«Was mir fehlten, war eine frische Pasta mit cremiger Sauce, nicht Eier und Butter; der Grillgeschmack eines Steaks, nicht das Rindfleisch an sich.» Dennoch will seine Küche kein Abklatsch des Originals schaffen, auch wenn er gerne mit Fleischnamen wie Papardelle bolognese oder Chorizo Scramble kokettiert. «Ich will dem Gemüse zu einer eigenen Glanzstunde verhelfen.»

Gehobene Gastronomie

«Vegan Fine Dining» nennt er es und schlägt damit eine Bresche für die fleischlose Ernährung. Die vegane Bewegung werde ihren Platz in der gehobenen Gastronomie bekommen, ist er überzeugt. Das will Ronnen nicht marktschreierisch durchsetzen. In seinem Restaurant Crossroads deutet denn auch nichts explizit auf veganes Essen hin. «Die meisten Gäste bringen meine Küche auch nicht bewusst mit rein pflanzlichen Zutaten in Verbindung. Wir haben nicht nur Vegetarier oder Veganer, sondern Leute, die einfach gerne gut essen wollen.» Dazu gehören übrigens auch Prominente wie Oprah Winfrey, Beyoncé, Paul McCartney oder Bill Clinton.

Es hat wohl noch einen anderen Grund, weshalb ihm die Gäste die Bude einrennen. Er setzt den Fokus ganz bewusst auf die mediterrane Küche, «einfach weil ich diese aus dem Effeff beherrsche und so die Gerichte harmonisch sind». Er verzichte bewusst darauf, quer durch alle Küchen zu kochen, wie es manche vegane Restaurants oft tun würden. «So kann man keinen Erfolg haben.»

Seine legendären Artischocken­austern sind übrigens ebenfalls in seinem Buch aufgeführt, das von einfachen bis sehr aufwendigen Gerichten eine breite Palette seiner Küche präsentiert. Und es ist nicht einmal so schwer zuzubereiten – es braucht einfach Zeit. Wie viele der veganen Gerichte, wenn man nicht einfach Gemüse aus dem Salzwasser ziehen will.



Crossroads – vegan trifft mediterran, Tal Ronnen, Fackel­träger-Verlag, 304 S., circa 43 Fr. (Berner Zeitung)