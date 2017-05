Die Punks der Poesie

«Ich dachte, das sei der Höhepunkt», sagt Renato Kaiser zum Jahr 2005, als er das erste Mal bei einem Poetry-Slam auftrat. Im Berner Musigbistrot und im Le Singe in Biel veranstaltet der St. Galler mit zwei Kollegen die monatliche Lesebühne «Rauschdichten». Er habe sich getäuscht, sagt Kaiser: «Poetry-Slam ist immer noch weiter gewachsen.»

Der Duden führt den Begriff seit 2004. Um diese Zeit hatte sich das Veranstaltungsformat, das in den Neunzigern aus dem angloamerikanischen Raum nach Europa gelangt war, auch in der Schweiz etabliert. Poetry-Slam lässt sich mit Dichterwettstreit übersetzen: Die Teilnehmer tragen auf der Bühne vor dem Publikum, das gleichzeitig die Jury ist, selbst verfasste Texte vor.

Heute ziehen Poetry-Slams und vor allem die jährlichen Meisterschaften, die in der Schweiz seit 2010 stattfinden, Zuschauerzahlen in Popkonzert-Dimensionen an. Slammerinnen und Slammer sind mitunter in Stadttheatern, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder als Pausengäste auf Firmenfeiern anzutreffen.

Seit 2016 gehört «Poetry-Slam im deutschsprachigen Raum» sogar zum immateriellen Unesco-Kulturerbe. Poetry-Slam sei nicht mehr Rock ’n’ Roll, sagen Slam-Urgesteine. Doch die Liveperformances von Texten sind noch immer wilder und alternativer als der Mainstream. Das liegt...

... an der Geschichte:

Poetry-Slam begann als eine Untergrundbewegung mit pun­kiger Do-it-yourself-Ethik. Der Bauarbeiter und Dichter Marc Kelly Smith organisierte 1986 den ersten Poetry-Slam in einem Chicagoer Club. Im Gegensatz zum elitären Literaturbetrieb mit seinen «Wasserglaslesungen» strebte Kelly eine Auflösung der Hierarchien zwischen Künstler und Publikum an. Jeder durfte sich als Autor versuchen, und das Publikum kürte den Sieger.

Das Prinzip der offenen Liste findet sich in der Stadt Bern, einer der Schweizer Slam-Hochburgen, etwa bei den beiden neusten Slams: dem «Süsssauer­slam» im Werkhof 102 und jenem in der Matte-Brennerei. Die Etablierten sind etwas geschlossener: Auf der Lesebühne «Rauschdichten» performen die drei Organisatoren Renato Kaiser, Sam Hofacher und Valerio Moser selber, neben einem Gast, den sie einladen.

Der grösste Berner Poetry-Slam, der «Capital Slam» in der Rössli-Bar der ­Reitschule, habe bewusst zwei offene Plätze beibehalten, um dem Nachwuchs einen Einstieg zu bieten, wie Co-Gründerin Marguerite Meyer sagt. «So halten sich Ausprobiermöglichkeit und Qualitätsanspruch die Waage.»

Die Niederschwelligkeit hat den Poetry-Slam in der Schweiz zu einem Sprungbrett für junge Talente gemacht. Hier begannen Karrieren von Stand-up-Comedians wie Hazel Brugger, die ­heute den Kleinkunstpreis Salzburger Stier erhält, oder Spoken-Word-Autoren wie Christoph ­Simon und Pedro Lenz. «Ich habe alles Wesentliche für die Bühne im Slam gelernt», sagt Renato Kaiser. Zudem sei es toll, dass man «fast nichts muss, aber alles darf». Vorgegeben ist die Sprechzeit von wenigen Minuten, verboten sind Songs, nicht eigene Texte und Kostüme.

... an den Preisen:

Neben Ruhm und Ehre ist der Preis nur eine Flasche Schnaps (meist Whisky). Versuche mit gesponserten Preisen haben in der Szene zu Protesten geführt. Beim Berner «Rauschdichten» gibt es nicht einmal einen Gewinner. Stattdessen muss ein per Los gezogener Slammer zu fünf Begriffen aus dem Publikum spontan einen Text schreiben und am Ende präsentieren. Einziges Hilfsmittel ist eine Flasche Rotwein.

... am Publikum:

Poetry-Slam bleibt in alternativen Kulturlokalen, Bars und Clubs zu Hause. «Wir ziehen viele Leute an, die sonst weniger an klassische Lesungen gehen, insbesondere auch Junge», sagt Marguerite Meyer vom «Capital Slam». Zudem stamme ein Grossteil nicht aus der Literatur-, sondern der Hip-Hop- und Comedy-Klientel.

Die «humoristische Tendenz», die den deutschsprachigen Slam laut Renato Kaiser charakterisiert, stösst in der Stadt Bern auch sonst auf reges Interesse. Etwa wurden die Abende der Gruppe «Stand Up Bern» so beliebt, dass sie letztes Jahr von der Retro-Bar ins grössere Rondel umziehen mussten.

... am Alkohol:

Der Alkohol, so erzählen Slammer der ersten Stunde wie Meyer, sei früher reichlich «vor, auf und neben der Bühne» geflossen. Jetzt pöble niemand mehr herum («Viele waren wegen der Bar und nicht wegen uns da»), und betrunkene Zwischenrufe seien selten geworden. Dennoch wird, wie etwa am «Rauschdichten» zu beobachten ist, noch immer lieber Alkohol als Grüntee geschlürft.

... an der politischen Aussage:

Der deutschsprachige Slam ist zwar weniger Medium politischen Protests wie etwa in den USA, das aktuelle Geschehen fliesst aber durchaus in Texte ein. Und der «Capital Slam» in der Reitschule hat bei den Teilnehmern eine offizielle Frauenquote von 50 Prozent.

... am Selbstverständnis:

Die «Slamily», wie sich die Poe­try-Slam-Gemeinschaft nennt, ist sehr selbstkritisch und kennt ihre Schwächen, wie Renato Kaiser sagt. «Natürlich kann man mit flachen Texten mal Erfolg haben, aber auf Dauer kriegt man das schon zu spüren», sagt er. Und Trends würden sich von selber totlaufen, wie etwa die diesjährige Meisterschaft in Olten gezeigt habe: «Wortspieltexte, die in den letzten Jahren sehr beliebt waren, schafften es diesmal nicht unter die besten drei.»

Als Vorteil sieht Kaiser zudem, dass sich ­Poetry-Slam in erster Linie als Veranstaltungsformat verstehe. Gäbe es eine externe Fachjury, die bestimme, was gute Slam-Poesie sei, würde dies zu mehr Konkurrenzdenken führen, findet Kaiser und folgert: «Zum Glück haben wir keinen Salzburger Stier.» (Berner Zeitung)