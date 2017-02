Märlitelefon für Fortgeschrittene

Zum Festival

Morgen Freitag startet das 7. Sonohr-Festival. Es ist das einzige Festival für Audioproduktionen in der Schweiz und findet im Berner ­Kino Rex statt. Das Programm ist vielfältig: Klassische Radioformate wie Hörspiele und Reportagen treffen auf Audio-Spiel-Apps und serielle Podcasts. Das Thema lautet in diesem Jahr «Radio Reloaded». So sollen neue Entwicklungsmöglichkeiten des Radios aufgezeigt werden.



Neben diversen Wettbewerbsblöcken mit 19 Beiträgen von Freitag bis Sonntag gibt es auch ein Kinderprogramm (So, 19. 2., ab 14 Uhr) und Extraveranstaltungen wie das Live-Filmhörspiel «Nosferatu Reloaded» (Sa, 18. 2., 20.30 Uhr, Rex 1) oder ein erotisches Hörspiel in drei Sprachen («Die Nymphe vom Fluss», So, 19. 2., 15.30 Uhr, Rex 2). An der Preisverleihung am Sonntag werden Sieger in vier Kategorien gekürt (20 Uhr, Rex 1).



Programm unter: www.sonohr.ch.