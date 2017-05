«Bachelorettitis»: Sauerstoffmangel im Hirn

Man muss nicht Karl Lagerfeld sein, um zu wissen, dass pinkfarbene Kleidchen und blonde Haare zusammen nicht das Gelbe vom Ei ergeben. Bachelorette Eli Simic ist das egal. Die blonde Zürcherin trug in der zweiten Folge der 3+-Kuppelshow Pink, und sie bekam Komplimente dafür.

«Mega», sagte Tobi (33) über ihr Outfit. Eli schenkte ihm dafür eine Rose. Der Briefmarkenhändler bleibt also im Rennen um die begehrteste Junggesellin aller Ligen und Länder, was dem Unterhaltungswert der Sendung sicher nicht schadet.

Weniger gute Nachrichten gibt es über Noël (33) aus Gerolfingen (der Seeländer mit dem K.I.T.T.) und Giuseppe (23) aus Zürich (der heissblütige Italiener). Sie sind die Verlierer der zweiten Runde und mussten die thailändische Trauminsel verlassen.

Grossmaul Davide (40) dage­gen ist weiter, und das ist eine kleine Überraschung. Der selbst ernannte «Date-Doktor» sagte über Konkurrent Lukas (26), dieser müsse sich «zuerst ein paar Eier kaufen». Ebendieser Lukas gewann dann aber zwei «wichtige Challenges» (Wettrennen zum Bus mit Gepäck / Beach-Triathlon) und so ein Einzeldate mit Eli.

PS. Bei einer dieser wichtigen Challenges brach der «temperamentvolle Schönling» Nunzio (34) zusammen. Er musste zur Abklärung ins Spital. Die Diagnose kam nicht ganz überraschend. «Sauerstoffmangel im Hirn», berichtete er.

Bachelorettitis: Die Endung «itis» bezeichnet eine entzündliche Krankheit, also so was wie die Sendung «Die Bachelorette».

Noch im Rennen sind:

(Berner Zeitung)