Mittwochabend, 20.45 Uhr, das Fussball-Champions-League-Halbfinale Monaco-Juventus steht an. Aus dem SRF-Studio übergibt Moderator Matthias Hüppi an Kommentator Dani Kern. Doch seltsam: Kern klingt grässlich blechern, fast wie der Star-Wars-Bösewicht Darth Vader. Hüppi schaltet sich aus Zürich wieder zu, sagt den Zuschauern: «Das können wir Ihnen nicht zumuten.» Darauf übernimmt der altgediente Ski-Experte wieder das Mikrofon, kommentiert spontan mit seinen Experten Marco Streller und Alain Sutter fast die ganze erste Halbzeit weiter. Hüppis Improvisation kam gut an, gefiel vielen sogar besser als die Standardvariante.

@srfsport @AS_Monaco @juventusfcen Bravo srf, mal newscool commentary. Jetz noch die community mit twitter und fb einbauen und dann ist das state of the art! Grüsse David — David Roetheli (@hhgfzjhfrthfeuj) May 3, 2017

Umfrage Welche Form der Live-Kommentierung gefällt Ihnen besser? Ein Kommentator allein

Ein Kommentator und ein Experte

Abstimmen Ein Kommentator allein 21.1% Ein Kommentator und ein Experte 78.9% 427 Stimmen Ein Kommentator allein 21.1% Ein Kommentator und ein Experte 78.9% 427 Stimmen



(lsch/mvo)