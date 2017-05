Das unendliche Geschichtlein

Kian ist zwanzig Monate alt. Bevor er ins Bett geht, darf er fernsehen. Sieben Minuten. So kurz sind die Trickfilme, die im «Guetnachtgschichtli» auf SRF 1 laufen. Kian liebt «Kater Miro» über alles. Er nennt das blaue Tier Mimi. Mit dem «Giggelibug», einem komischen Käfer aus Finnland, kann er gar nichts anfangen.

Es liegt, ein wenig zugespitzt ausgedrückt, in der Macht von Marek Beles, was sich Kian und im Schnitt etwa 20'000 andere Kinder in der Schweiz jeden Tag im Fernsehen anschauen. Der 41-jährige Regisseur und Produzent ist bei Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) im Bereich Junge Zielgruppen für das «Guetnachtgschichtli» zuständig. «Mascha und der Bär», «Shaun das Schaf», «Flapper & Fründe» und, und, und.

260 kurze Filme verantwortet Beles pro Jahr. Jeweils 26 sind neu, der Rest Wiederholungen. Sprechen die Figuren, werden die Episoden auf Schweizerdeutsch synchronisiert. Den Job übernehmen in der Regel Schauspieler. Bei «Kater Miro» zum Beispiel ist die Stimme von Fabienne Hadorn zu hören, die als Spurensicherungschefin Corinna Haas aus dem Schweizer «Tatort» bekannt ist.

Klassische Werte

Es gibt strenge Kriterien, die eine Trickfilmreihe erfüllen muss, damit sie «Guetnachtgschichtli» werden kann. Wichtig ist SRF, dass in den Filmen klassische Geschichten erzählt werden, denen schon 3-Jährige folgen können. Es darf keine bösen Figuren geben, Gewalt ist tabu.

Die gezeichneten, computeranimierten oder modellierten Helden werden dafür mit alltäglichen, lösbaren Problemen konfrontiert. Das ­Bärenmädchen Bea zum Beispiel hat in einer Folge von «Kater ­Miro» einen fürchterlichen Schluckauf. Ihre Freunde versuchen, ihr zu helfen. Mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln.

Hilfsbereitschaft, respektvoller Umgang zwischen Mensch und Tier, die Bedeutung von Freundschaften: Das «Guetnachtgschichtli», das – unter verschiedenen Namen – seit 1968 am Schweizer Fernsehen läuft, vermittelt seit je klassische Werte. Edukative Formate dagegen, zum Beispiel Farben- oder Zahlenlernfilmchen, sind keine «Gschichtli» und kommen für die Sendung nicht infrage.

Gruslige Szenen

Er habe das ideale Testpublikum zu Hause, sagt Marek Beles, der Herr über das «Guetnacht­gschichtli». Seine 3-jährige Tochter dürfe sich jeden Tag zwei Folgen zu Gemüte führen. Und sie komme jeweils in den Genuss, sich neue Serien anzuschauen, bevor sie ins Programm aufgenommen werden. Wenn im «Guetnacht­gschichtli» eine neue Serie anläuft, bekommt Beles Feedback.

Mit Abstand am meisten lese er in E-Mails von Eltern und Grosseltern, dass sich Kinder wegen einzelner Szenen fürchten würden. In solchen Fällen visioniert er eine beanstandete Folge, die er bereits als unbedenklich eingestuft hat, noch einmal. Es kommt vor, dass er eine Episode «sperrt». Sie wird dann nicht mehr gezeigt, wenn die Serie wiederholt wird.

Im März gerade hat er eine Episode von «Shaun das Schaf» aus dem Programm genommen, in der es im Schafstall spukt. Die dramatische Musik und die Darstellung eines geschnitzten Kürbiskopfs haben einige Kinder verängstigt. Meistens seien es banale Dinge, die zur Sperrung einzelner Folgen führen würden, sagt Beles. Dinge, von denen man als Erwachsener nie vermuten würde, dass sie furchteinflössend sein könnten. Seine Tochter zum Beispiel habe sich selten so gefürchtet wie in jener «Giggelibug»-Szene, in der ein Bär von Mücken gestochen wird.

Irrelevante Quoten

Beles erfährt regelmässig die aktuellen Einschaltquoten für das «Guetnachtgschichtli». Um die 20'000 Zuschauer schauen sich die Filmchen an, der Marktanteil beträgt zwischen 3 und 5 Prozent. Und nicht jede Serie kommt gleich gut an: «Kater Miro» zum Beispiel lockte im letzten Jahr im Schnitt halb so viele Zuschauer vor den Fernseher wie der russische Welterfolg «Mascha und der Bär».

Das bedeute aber nicht, dass «Miro» nun aus dem Programm gekippt werde, sagt Beles. Quoten seien für das «Guetnachtgschichtli» nicht relevant. «Viel wichtiger ist das Feedback der Eltern.»

Und Kian? Er hat kürzlich zum ersten Mal «Shaun das Schaf» gesehen. Vor dem Schlafengehen sagt er «Schonschaf». Er schaut sich eine Folge an. Dann sagt er: «Itz Mimi.» Er sagt es sehr bestimmt. Kian darf sich jetzt jeden Tag zwei «Guetnachtgschichtli» reinziehen.

