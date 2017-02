Niemand will füdliblutt auf die Insel

Eine Frau und ein Mann paddeln in einem Kanu auf eine Insel. Sie entsteigen dem Boot, spazieren im weissen Sand. Dann legen sie sich in eine Hängematte. Sie streicheln sich ein bisschen. Sie schauen sich in die Augen. Die Frau sagt: «Was wir beide immer wieder vergessen, ist, dass wir nackt sind.»

Die Frau heisst Johanna, der Mann Klaus. Sie sind Protagonisten der Datingshow «Adam sucht Eva». Der deutsche Sender RTL verkuppelt in dem Format Singles auf einer wunderschönen Insel in der Südsee. Die Paarungswilligen sind dabei komplett nackt.

Einige von ihnen sind leidlich prominent. Das ist schon alles, was «Adam sucht Eva» auszeichnet. Die dritte Staffel der Show, die Anfang Oktober 2016 zu Ende ging, erreichte im Schnitt 2,6 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13 Prozent. Das sind respektable Zahlen auf dem umkämpften deutschen Markt.

Appell verläuft im Sand

Nachvollziehbar, dass der Zürcher Privatsender 3+ nach Erfolgen mit vergleichbaren Formaten («Der Bachelor», «Die Bachelorette») auf den Nackt-Dating-Zug aufspringen will. Vor genau ei­nem Jahr, am 26. Februar 2016, ging der Sender mit einen Castingaufruf an die Öffentlichkeit.

«Völlig natürlich und unverfälscht begegnen sich wildfremde Singles nackt auf einer traumhaften, einsamen Insel inklusive türkisblauem Meer», schrieb 3+ damals. Und: «Wer Lust hat, einen Menschen kennen zu lernen und sich dabei nur auf den Charakter und seine Gefühle zu konzentrieren, kann sich jetzt anmelden.»

Der Appell verläuft im Sand. Es melden sich keine oder zumindest keine geeigneten Kandidaten. Bis heute kann man sich für «Adam & Eva», wie das Format eingeschweizert heissen soll, online bewerben.

«Das Wichtigste an einer spannenden Reality-TV-Show ist ein toller, ausgewogener Cast», schreibt 3+ auf Anfrage. «Diesen haben wir bisher nicht gefunden, was sicher auch damit zusammenhängt, dass die Resonanz auf den Castingaufruf nicht ganz so gross war wie bei ‹Der Bachelor› oder ‹Die Bachelorette›.»

Suche geht weiter

Die Hoffnung hat 3+ trotzdem nicht aufgegeben. In der letzten Staffel der deutschen Version der Show verliebten sich der Schauspieler und Moderator Peer Kusmagk und die Profisurferin Janni Hönscheid ineinander. Sie erwarten jetzt sogar ein Kind.

«Durch diese Lovestory mit Happy End wird die Attraktivität des Formats nochmals markant gesteigert», schreibt 3+. «Auch hat diese Liebesgeschichte viele Vorurteile abgebaut, bei potenziellen Kandidaten wie auch in der öffentlichen Wahrnehmung des Formats.»

Im kommenden Sommer suche man «wieder aktiv» nach Kandidaten, so 3+ weiter. «Die können auch prominent sein.» (Berner Zeitung)