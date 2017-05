Remo Käser schwingt das Tanzbein

Herr Käser, Sie haben sich letzten Sonntag am Emmentalischen Schwingfest am Ellenbogen verletzt. Können Sie am Samstag tanzen?

Remo Käser: Ja, in den Proben lief alles tipptopp, ich werde also am Samstag tanzen und am Sonntag sogar schon wieder im Sägemehl stehen.

«Beim Schwingen musst du den Gegner bezwingen, beim Tanzen mit der Partnerin harmonieren.»

Was haben Tanzen und Schwingen gemeinsam?

Leute, die den Schwingsport nicht kennen, haben diesen auch schon als eine Art Tanzen bezeichnet. Für mich hat das Schwingen aber keine grosse Ähnlichkeit mit dem Tanzen. Beim Schwingen geht es darum, den Gegner zu bezwingen, beim Tanzen ist gerade das Gegenteil gefragt: mit der Tanzpartnerin zu harmonieren und zusammenzuarbeiten. Zudem sollte man beim Tanzen eine gewisse Leidenschaft ausstrahlen, um die Zuschauenden zu erreichen.

Mein Vorurteil wäre eher, dass Schwinger nicht tanzen können.

So allgemein kann man das nicht sagen. Ich glaube, dass es jeder erst lernen muss und es somit auch jeder lernen kann. Man muss sich halt die Zeit dafür ­nehmen und sich «ins Füdle ­chlemme».

Warum sollen Ihnen die Fernsehzuschauer beim Tanzen zuschauen?

Mich beim Tanzen zu sehen, ist mal etwas anderes und ­sicher auch was Lustiges. Wie viele Leute wissen, konnte ich vorher überhaupt nicht tanzen. Daher wird es interessant sein zu verfolgen, wie ich mich durchschlage.

Sie haben einmal gesagt, dass Ihre Tanzpartnerin Giulia Steingruber ab und zu über sie lacht, da Sie mit Ihrem Schwinger­gewicht etwas tollpatschig ­wirken.

Ja, ich bin manchmal ein Tollpatsch, ab und zu bin ich ihr auf die Füsse getreten. Gerade bei den Beweglichkeitsübungen, die wir zum Einwärmen jeweils gemacht haben, ist mir immer wieder aufgefallen, dass Giulia durch ihre Sportart viel beweglicher ist.

Nervt es Sie, wenn man über Sie lacht?

Wenn ich lachende Menschen sehe, nehme ich an, dass diese Spass haben. Und ich bin jemand, der lieber Spass hat, als die Dinge allzu ernst zu nehmen. Wenn ich mich blöd angestellt habe, lache ich auch sehr gerne mal über mich selbst.

«Ich habe oft etwas Mühe, mir Tanzschritte zu merken.»

Welcher Tanzstil entspricht Ihnen am meisten?

Im «Contemporary Dance» haben wir einen Tanzstil gefunden, der zu uns beiden gut passt. Dass es in diesem Tanz nicht wirklich einen Tanzschritt gibt, kommt mir sehr gelegen. Ich habe oft etwas Mühe, mir Tanzschritte zu merken. Der «Contemporary» kommt mir viel mehr wie eine Art Schauspiel vor.

Brauchen Sie das Rampenlicht?

Es geht mir nicht ums Rampenlicht, sondern um die neue Herausforderung. Ich wollte schon seit langem tanzen lernen, habe es aber immer aufgeschoben. Als SRF mit dieser Anfrage kam, hatte ich zuerst etwas Bammel, habe dann aber festgestellt, dass es die perfekte Gelegenheit ist, das Tanzen endlich zu lernen. Der Druck, der dadurch entsteht, dass so viele Leute mir zuschauen, hilft mir dabei, nicht gleich «dr Bättu häre z gheie». In einem Tanzkurs wäre diese Gefahr viel grösser.

Wollen Sie gewinnen?

Seien wir ehrlich: Jeder Sportler will gewinnen. Aussagen wie «Hauptsache, ich bin dabei» stammen selten von Sportlern. Ich hoffe natürlich, dass alle Berner für mein Team anrufen!

Können Sie sich vorstellen, später erneut bei einer Unterhaltungssendung mitzuwirken?

Das Tanztraining ist sehr intensiv; ich habe teilweise drei Stunden pro Tag investiert. Nach «Darf ich bitten?» werde ich bis Ende Saison wieder voll und ganz fürs Schwingen leben. Danach bin offen für tolle Projekte.

«Darf ich bitten?»: Ab heute Samstag, 20 Uhr, SRF 1.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)