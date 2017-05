Singles gehen splitternackt auf Partnersuche

Wenn nichts mehr geht, verhilft ein kleiner Nackedeiskandal zu Aufmerksamkeit. Das weiss auch der Münchner Privatsender RTL 2, der jetzt mit der Kuppelshow «Naked Attraction» provoziert. Und siehe da: Schon im ­Vorfeld schreiben deutsche Boulevardmedien über die «irrste Nacktdating-Show im deutschen TV».

Sixpack und Waschbärbauch

Verglichen mit «Naked Attrac­tion», gönnt sogar die unterirdische Insel-Nacktshow «Adam sucht Eva» (RTL) ihren Kandidaten noch so etwas wie Würde, das neue Format zielt nun komplett unter die Gürtellinie.

In der Kuppelshow präsentieren sich ausgesuchte Kandidaten in farbig erleuchteten, blickdichten Glasboxen einem Single, der auf Partnersuche ist. Nach und nach wird ihr Körper von den Zehen an entblösst, das Gesicht ist erst am Schluss an der Reihe.

Hat der Kandidat ein Sixpack oder einen Waschbärbauch, die Kandidatin grosse oder kleine Brüste, wo sitzen welche Tätowierungen, und wie sieht es mit der Körperbehaarung aus? Nichts bleibt dem Betrachter verborgen.

Der partnersuchende Single entscheidet anhand der Äusserlichkeiten, wen er näher kennen lernen will. Gefällt ihm zum Beispiel das Geschlechtsteil nicht, kann er einen Bewerber abwählen, bevor er dessen Gesicht gesehen oder mit ihm gesprochen hat. Denn die Nackedeis dürfen bis kurz vor Schluss nicht reden.

Tiefe Einblicke

Das Ganze ist Fleischbeschau pur. Doch in der Programmankündigung von RTL 2 wird das Konzept als soziales Experiment verpackt: «Spannende wissenschaftliche Fakten rund um das Thema Partnerwahl geben den Zuschauern einen tiefen Einblick, was wirklich hinter sexueller Anziehung steckt», heisst es. Es gehe auch darum, zu zeigen, was der Körper eines jeden über Persönlichkeit und Lebensweise aussagt.

Die fragwürdige Nacktflirt-Show ist nicht auf dem Mist von RTL 2 gewachsen, sondern aus dem britischen Fernsehen importiert, wo das Format 2016 startete und dieses Jahr trotz mässiger Zuschauerzahlen in eine zweite Staffel geht.

Eben: Aufmerksamkeit ist für so manchen Sender die halbe Miete. RTL 2 plant zunächst vier Ausgaben der Show, die von Milka Loff Fernandes präsentiert wird. Sie hatte 1999 ihren Durchbruch als Moderatorin beim Jugendsender Viva. Inzwischen ist es um die 36-Jährige ruhig geworden.

«Naked Attraction»:ab Montag, 8. Mai, 22.15 Uhr, RTL 2. (Berner Zeitung)