Tanzmariechen ist ein Monster

Tja, wo gibts denn noch Gemütlichkeit auf dieser Welt? Nun, zum Beispiel im Kölner «Tatort». Sein Kommissaren-Duo verkörpert solide Wurstigkeit: Man sieht ihnen dabei zu, wie sie auf der Pirsch einen Sprint einlegen und danach schwer schnaufen, wie sie im Bürosessel sitzen oder Kaffee in der Hand drehen. Manchmal essen sie eine Currywurst. Diesmal ist es jedoch anders, besser – zumindest zu Beginn.

Die Filmemacher flössen ihrem Krimi das Gift einer üblen Karneval-Hysterie ein, alle Figuren ausser der Kommissare sind infiziert. Sie können nur an ein Ding denken, Tag wie Nacht: «Kölle Alaaf!» Alle sind besessen. Der Vater davon, dass sein Sohn ein Possenreisser wird. Der Präsident der Tanztruppe davon, dass sein Verein in der grossen Halle auftritt. Die jungen Frauen davon, Tanzmariechen zu sein, herausragende Tänzerinnen. Karneval ist hier kein Hobby, oh nein, sondern die wichtigste Lebensform, der man alles unterordnet und opfert. Der Film bekommt so eine irre, surreale Färbung, und der Mord hat Grandezza: Die Tanztrainerin taumelt verloren zwischen den riesigen Umzugswagen, beglotzt von monströsen Schnitzereien.

So barock die Atmosphäre, so fahrig entwickelt sich der Plot: Die Detektive ermitteln im Zickzack und stochern im Kölner Karneval-Klüngel, dessen Obsession ihnen fremd bleibt. Unmotiviert switcht auch die Kamera: Vom schwulen Pärchen in der Polizeizentrale zum Gezänk zwischen den Tänzerinnen zum Thema «Cyber-Mobbing», das pädagogisch korrekt abgehandelt wird. Irgendwann entdecken die Kommissare, dass ein Pokal in der Vitrine der Tanztruppe fehlt, und dass dieser Pokal perfekt als Tatwaffen passt. Pokal gefunden, Täterin verhaftet, Fall erledigt.

Immerhin gibts noch die schimmernde Figur des Karnevalisten, der die Merkmale dezidierter Bodenständigkeit auf sich vereint (handfester Job, Fluchen gegen «die Bonzen da oben», dicker Bauch) und zugleich überkandidelt ist wie der Joker von «Batman». Nachdem sich seine Tochter umgebracht hat, weil sie nicht vortanzen darf, schaut er sich seelenruhig die TV-Übertragung der Fasnacht an.

Aber er allein rettet diesen Krimi nicht. Es muss halt doch wieder wurstig werden, tja.