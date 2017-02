89. Oscarverleihung: Im falschen Film

Die Suche nach der Wahrheit, sie wird oft bemüht in dieser Oscarnacht, darum gehe es, sagen die Schauspieler und Filmemacher, im Film wie in der Politik. Und als dann die Show ihren Zenit erreicht, als nur noch die eine grosse Frage offen ist, küren die Laudatoren Warren Beatty und Faye Dunaway «La La Land» zum Sieger der Hauptkategorie: Bester Film des Jahres 2016! Jubelschreie im Saal, die ganze grosse Crew umarmt sich und schreitet nach vorne, nimmt den Oscar entgegen, spricht die gängigen Dankesworte. Doch die Wahrheit, sie ist eine ganz andere.

Der falsche Umschlag. Der falsche Film. Die falschen Sieger. «Moonlight» ist der Gewinner. Und «La La Land», der grosse Favorit, in 14 Kategorien nominiert, bis zu dem Zeitpunkt mit sechs Oscars ausgezeichnet, muss die siebte Statue, die entscheidende, subito wieder ab­geben: Aus dem angekündigten Dominator des Abends wird der grosse Verlierer. Es sind surreale Momente im Dolby Theatre von Los Angeles, wo zuvor Süssigkeiten vom Himmel fielen, wo der Gastgeber, US-Komiker Jimmy Kimmel, dreieinhalb Stunden gute Stimmung verbreitet, indem er sich lustig macht über die nicht so lustigen Wahrheiten im heutigen Amerika – und, vor allem, über Matt Damon in der vordersten Reihe.

Jedenfalls dauert es seine Zeit, bis klar wird, was Witz ist und was Wahrheit, denn solche Dinge passieren sonst nur in Filmen mit fragwürdigem Drehbuch. Der alte Beatty hält tatsächlich den falschen Umschlag in der Hand, jenen, der wenige Minuten vorher Emma Stone für ihren Auftritt in «La La Land» zur besten Schauspielerin gekürt hat. Eine Riesenpanne in dieser Riesenshow, und alles, was zuvor war, wird Randnotiz. Die Schweiz etwa, die um 4.12 Uhr MEZ eine erste Enttäuschung erlebt, als «Ma vie de Courgette» in der Kategorie Bester Animationsfilm nicht an der favorisierten Grossproduktion Zootopia vorbeikommt. Der Walliser Filmemacher Claude Barras gewann am Freitagabend in Paris zwei Césars für seine kunstvoll inszenierte Geschichte um ein Waisenkind, doch die Krönung von L. A. bleibt aus. «Sad for Courgette», twittert Carlo Chatrian, der Festivalleiter von Locarno, Sekunden nach der Bekanntgabe, und er ist nicht allein mit seiner Traurigkeit. 35 Minuten später ist es Selma Hayek, die auch die zweite und letzte Schweizer Oscarhoffnung versenkt. «Sing» heisst der Siegerfilm in der Kategorie Kurzfilm und nicht, wie von einigen Seiten erwartet, «La femme et le TGV» vom Zürcher Regisseur Timo von Gunten. Täglich fährt der TGV am Haus von Elise Lafontaine (Jane Birkin) vorbei, und seit Jahren schwingt die Frau zum Gruss die Schweizer Fahne. Das ist der Stoff für eine schöne, kleine Liebesgeschichte, die sich an jener der realen Sonja Schmid aus Ferenbalm anlehnt. Doch es ist nicht der Stoff, der das Schweizer Warten auf neue Oscarehren beendet. Aber von Gunten ist ja noch sehr jung: 27!

Andere Europäer sind erfolgreicher, etwa Schweden, das zwar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film mit seinem Beitrag «Ein Mann namens Ove» am iranischen «The Salesman» scheitert, sich aber mit Linus Sandgren freuen kann: Der «La La Land»-Filmer gewinnt den Oscar für die Beste Kamera und wird dann mit aufmunternden Worten vom Oscar-Host verabschiedet: «Linus», sagt Jimmy Kimmel, «es tut uns allen wirklich sehr leid, was letzte Woche in Schweden passiert ist.» Überhaupt ist Kimmel sehr witzig, und Donald Trump ist nirgends und überall an diesem Abend. Nach den «Oscars so white»-Protesten von 2016, in denen die Absenz des afroamerikanischen Filmschaffens moniert wurde, sagt Kimmel jetzt: «Thank you, Mr. Trump. Im letzten Jahr hiess es noch, die Oscars seien rassistisch.»

Und nun also: Awardchaos und Black Power mit «Moonlight». Das Drama um einen jungen Afroamerikaner, der in üblen Verhältnissen aufwächst und sich langsam ans Leben und die eigene Homosexualität heranwagt, ist ein hervorragendes Werk. Barry Jenkins hätte auch den Preis für die beste Regie verdient. Die Wahrheit, das zeigt sein Film in wunderbarer Weise, ist schön und traurig und oft nicht die, für die wir sie halten.

Die wichtisgten Preise

Bester Film: «Moonlight».

Beste Regie: Damien Chazelle.

Bester Hauptdarsteller: Casey Affleck (Manchester by the Sea).

Beste Hauptdarstellerin: Emma Stone («La La Land»).

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali («Moonlight»).

Beste Nebendarstellerin: Viola Davis («Fences»).

Bestes Originaldrehbuch: Kenneth Lonergan («Manchester by the Sea»).

Bestes adaptiertes Drehbuch: Barry Jenkins («Moonlight»). (Berner Zeitung)