Angst zahlt sich aus

Junge Liebe, schön und gut, aber müsste man als verschmustes Pärchen nicht mal den Schwiegereltern einen Höflichkeitsbesuch abstatten? Man müsste. Chris (Daniel Kaluuya) hat allerdings massiven Bammel vor dieser Herausforderung, denn er ist dunkelhäutig, seine Freundin Rose (Allison Williams) eine Weisse, und die Eltern residieren auf einem Privatanwesen, wo höchstens mal ein paar Hirsche vorbeischauen (oder «Ratten», wie Roses Vater sie bezeichnet).

Rose beteuert: «Meine Eltern sind keine Rassisten», und der Hausherr (Bradley Whitford) verkündet bei einem Spaziergang ungefragt, dass er Barack Obama selbstverständlich ein drittes Mal gewählt hätte. Alles in Butter also? Pustekuchen! Denn erstens benehmen sich die schwarzen Bediensteten in «Get Out» mehr als seltsam, zweitens hat sich die Schwiegermutter (Catherine Keener) in den Kopf gesetzt, Chris mittels Hypnose des Rauchens zu entwöhnen. Und drittens wird Roses Bruder beim Abendessen ausfällig. Nicht zu vergessen jener Hirsch, der dem Pärchen bei der Anfahrt vors Auto gesprungen ist.

Auf sich allein gestellt

Deutlicher gehts nicht: «Get Out» ist hier nicht nur Filmtitel, sondern die ultimative Aufforderung an den Helden, das Weite zu suchen. Doch bis Chris realisiert, wer ihm weshalb ans Leder will, ist es längst zu spät. Auf Hilfe darf er nicht hoffen, er muss sich selber retten (wenn er denn kann).

Inspiriert von George Romero

Horror pur? Keine Frage. Regisseur Jordan Peele hat jedoch nicht nur clevere Schreckensmomente, sondern auch kauzige Figuren, eine Prise Mystery sowie reichlich Rassismuskritik in seinem Debütfilm eingebaut. Als Inspirationsquelle nennt er den Gruselklassiker «Night of the Living Dead» (1968) von George Romero. Auch in jenem Film war der Held ein Afroamerikaner, der als Einziger aus einer gemischtrassigen Fluchtgruppe aktiv wird, als man sich in einem abgelegenen Haus weisser Zombies erwehren muss.

Zombies kommen in «Get Out» keine vor. Aber das Bedürfnis von weissen Herrenmenschen, sich mit modernen Mitteln buchstäblich in einen Afroamerikaner ­hineinzuversetzen, sorgt für hinreichend beklemmende Momente. Handkehrum ist der gesellschaftliche Zwang zur Anpassung aus Sicht des Aussenseiters omnipräsent – und im Rahmen einer Gartenparty auch äusserst unterhaltsam umgesetzt.

Das Gesamtpaket kommt beim Publikum exzellent an. Peeles Film, der nur 4,5 Millionen Dollar kostete, hat bis heute in den USA 173 Millionen Dollar eingespielt. Das macht «Get Out» zum erfolgreichsten Debütfilm (mit Originaldrehbuch) aller Zeiten.

«Get Out»: Der Film läuft ab 4. Mai im Kino. (Berner Zeitung)